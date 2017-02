Empfänge für die Goldhelden Luca Aerni und Beat Feuz

Die Berner Goldmedaillengewinner an der Ski-WM in St. Moriz werden nicht erst nach der Saison von ihren Heimatgemeinden empfangen, sondern schon sehr bald: Schangnau ehrt Abfahrtssieger Beat Feuz am morgigen Freitag, Grosshöchstetten Kombinations-Weltmeister Luca Aerni am Montag.

In Schangnau steht ein Empfang in der Turnhalle Bumbach bevor, wie der Internetseite der Emmentaler Gemeinde zu entnehmen ist. Im Örtchen Bumbach mit seinem Skilift ist der Berner Skirennfahrer Beat Feuz aufgewachsen. Der Empfang startet um 19 Uhr, die Türen öffnen um 18 Uhr.

Um 18 Uhr beginnt am Montag der Anlass für Luca Aerni beim Bahnhof Grosshöchstetten. Es folgt ein Umzug zum Sekundarschulhaus, wo Ansprachen und Ehrungen auf dem Programm stehen. An der Feier beteiligen sich der Fanclub von Luca Aerni aus dem Wallis sowie mehrere Dorfvereine.

(ngg/sda)