Er erschlug drei Hundewelpen mit einer Schaufel

Beschwerde: Verletzte Hundehalterin ist abgeblitzt

In einem anderen tierischen Verfahren hat die zuständige Kammer des Obergerichts eine Beschwerde abgewiesen. Es geht dabei um eine Auseinandersetzung unter Hundehalterinnen. Drei Frauen trafen beim Spaziergang im Wald im November 2015 aufeinander. Zwei Hunde waren an der Leine, einer nicht. Die eine soll einer anderen Halterin vorgeschlagen haben, ihren Hund zum Spielen von der Leine zu lassen. Gesagt, getan. Es passierte, als sich die dritte verabschiedete: Der Dalmatiner einer anderen rannte der Hundehalterin mit voller Wucht in die Beine. Dabei brach ihr Unterschenkelkopf.



Die Verletzte erstattete Anzeige. Das Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Widerhandlung gegen das Hundegesetz nahm jedoch nicht an Fahrt auf. Der strafrechtliche Vorwurf, so stellte die Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau fest, bestehe darin, dass die beiden beschuldigten Hundehalterinnen einen kurzen Moment nicht auf ihre spielenden Hunde geachtet hätten. Ihre Sorgfaltspflicht haben die beiden Halterinnen aber nicht verletzt. «Wäre das ununterbrochene Beobachten des Hundes Massstab der gebotenen Sorgfalt, könnte ein Hundehalter seinen Hund im öffentlichen Raum nie von der Leine lassen», befand die Staatsanwaltschaft. Die «Grenzen des erlaubten Risikos» seien insgesamt nicht überschritten worden.



Die verletzte Hundehalterin setzte sich gegen die Einstellung des Verfahrens zur Wehr. Die Situation beurteilt allerdings auch das Oberrichtergremium nicht anders: Auch wenn das Verhalten ihrer Hunde zur Verletzung der Beschwerdeführerin geführt hat, können die Beschuldigten dafür nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden.