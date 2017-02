Er traute seinen Schülern einiges zu

Ruedi Schneiter ist schnell. Er spricht nicht nur schnell, sondern legt auch ein beachtliches Tempo hin, als er durchs Schulzimmer hastet, um in einem Regal einen Ordner zu holen. Er will zeigen, was eine Schülerin, «die daheim sicher nicht stundenlang am Computer sitzt», ganz selbstständig erarbeitet hat.

Wie sie den Siedepunkt verschiedener Flüssigkeiten tabellarisch und grafisch darstellte, fasziniert ihn. «Es ist schon saugut, was sie heute dank dem Internet alles können», stellt der Lehrer an einem seiner letzten Arbeitstage vor der Pensionierung fest.

Nicht alles, was sich in den letzten 44 Jahren in den Schulstuben verändert hat, fand Ruedi Schneiters Begeisterung. Als die Empfehlung kam, in den Schulzimmern Ma­tratzen auszulegen, für den Fall, dass ein Kind müde würde, habe er gesagt: «Nur über meine Leiche.»

Jedem sein Wasserfläschchen, «mit dem sie sich dann gegenseitig bespritzt hätten», kam auch nicht in Frage. Die Kinder könnten schliesslich auch am Lavabo Wasser holen. Aber die neuen Lehrmethoden habe er durchaus «getestet», sagt Schneiter. Die Wochenpläne zum Beispiel. Diese hätten ja die Selbstverantwortung der Kinder fördern sollen. «Aber ich habe keine Mentalitätsveränderung gegenüber meiner Kindheit festgestellt», sagt Schneiter.

Gerade die schulisch Schwächeren hätten nicht mehr gemacht als unbedingt notwendig. «Also kontrollierte ich alles nach – und habe dabei fast überbissen.» Er sei dann tendenziell zum Frontalunterricht zurückgekehrt, nach dem Motto: «Das eine tun und das andere nicht lassen.»

Achtklässler im Rücken

Ruedi Schneiter ist ohnehin überzeugt, dass weder die Infrastruktur noch die Lernmethode über den schulischen Erfolg entscheidet, sondern die Atmosphäre, die in einer Klasse herrscht. Mehr als einmal erhielt die Klasse «Problemschüler», die an anderen Schulen Schwierigkeiten hatten und machten.

In einem speziellen Fall dachte er bei der Anfrage an seine beiden Achtklässler «mit der Postur von eidgenössichen Kranzschwingern». Er war sicher, dass diese den Jungen dann schon zurechtweisen würden. «Bringt ihn nur», habe er gesagt. Selber habe er sich darauf eingestellt, möglicherweise «rustikale Methoden» anwenden zu müssen.

Aber vom ersten Tag an habe es mit dem andernorts so undisziplinierten Schüler «fantastisch funktioniert». Nicht er als Lehrer habe das bewirkt, sondern die spezielle Stimmung in der Klasse und im Schulhaus Häleschwand.

Täglich eine Stunde aufs Eis

Ein Beispiel für das, was er meint, war in den letzten Wochen auf dem Pausenplatz sichtbar: eine Natureisbahn. Diese sei von aktuellen und ehemaligen Schülern auf eigene Initiative erstellt und unterhalten worden. Des Lehrers Beitrag bestand darin, täglich eine Schulstunde fürs Schlittschuhlaufen einzusetzen.

Als Ruedi Schneiter diesen Winter zusah, wie die Grossen den Kleinen halfen, die Schlittschuhe anzuziehen, während Schneeflocken das Eisfeld bedeckten, habe ihn die Szene an das Buch «Die Turnachkinder im Winter» erinnert, erzählt der Lehrer. Und man spürt, wie ihn das Bild berührt hat und er seine Schüler vermissen wird.

Wie eine Familie

Doch heute steht Ruedi Schneiter zum letzten Mal vor der Klasse. Als er vor über 44 Jahren auf Häleschwand angefangen hat, ahnte er nicht, dass er bis zur Pensionierung bleiben würde. «Es gibt halt Sachen, die sich einfach so ergeben.» Weil sein Vorgänger «etwas unglücklich operiert» hatte, sei es ihm relativ leicht gefallen, für den Posten akzeptiert zu werden. ­

Erste Erfahrungen mit Mehrklassenschulen hatte er im Landpraktikum bei einer 1.–9. Klasse gemacht. Dort war der damals 18- Jährige ins Staunen geraten: Vor ihm sass ein Mädchen, das das Alter einer Neuntklässlerin hatte, aber mit den Drittklässlern unterrichtet wurde. Es hätte in eine Sonderschule gehört. Aber davon habe der Vater nichts wissen wollen. «Es kann den Stallgang wischen, das genügt», habe er gesagt. Was den in Worb aufgewachsenen Lehrer beeindruckte: «In der Klasse war das Mädchen total gut integriert.»

Ruedi Schneiter sollte im Laufe der 44 Jahre noch oft erleben, dass die Schülerinnen und Schüler in der familiären Atmosphäre des Schulhauses Häleschwand Werte vermittelt bekommen, die in grossen Schulzentren verloren gingen. «Der absolute Wahnsinn» seien auch die Schlussfeiern: «Der jeweilige Klassengötti organisiert ein Festzelt, die Väter helfen aufstellen, die Mütter backen, und alle feiern mit.»

Aber die drohende Schliessung des Aussenbezirksschulhauses ist nicht der Grund, weshalb Schneiter 2 Jahre vor seinem 65. Geburtstag in Rente geht. «So wie ich Schule gegeben habe, brauchte das sehr viel Kraft», sagt der ehemalige Leichtathlet. Eine Rückenoperation vor 2 Jahren machte ihm deutlich bewusst, «dass alles endlich ist».

Jetzt will er kürzertreten. Ab und zu werde er gefragt, ob er nicht Angst habe, dass ihm langweilig werden könnte. Davor fürchtet sich Ruedi Schneiter nicht: «Und sonst wäre das dann wenigstens eine ganz neue Lebenserfahrung für mich», sagt er lachend.

