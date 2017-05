Frau bei Zimmerbrand in Einfamilienhaus verletzt

Am Donnerstagabend kurz nach 19.45 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung über einen Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus am August-Dür-Weg in Burgdorf ein.

Wie die Polizei in einer Mitteilung vom Freitagnachmittag schreibt, hatten die Bewohner bereits angegfangen, den Brand den Brand im Obergeschoss des Hauses zu bekämpfen, als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. Die Feuerwehr habe das Feuer schliesslich vollständig löschen.

Beim Versuch, das Feuer zu bekämpfen, hat sich eine Frau leichte Verletzungen zugezogen, wie die Polizei weiter schreibt. Sie habe mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden müssen. Eine weitere Frau, zwei Jugendliche und ein Kind seien ebenfalls zur Kontrolle ins Spital gebracht worden.

Gemäss ersten polizeilichen Abklärungen stehe als Brandursache der fahrlässige Umgang mit Feuerzeug und Papier im Vordergrund. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Franken belaufen. (sih/kpb)