Gemeinderäte müssen stets aufpassen, was sie sagen

Sie sitzen in gemütlicher Runde zusammen, plaudern über diese und jene Person, bis ihr Klatsch sie zu einer seltsamen Frau führt. Sie werweissen, ob diese eigentlich immer noch in dem klapprigen Haus wohne oder ob es stimme, dass sie weggezogen sei. «Die wohnt schon noch hier», klärt ein Mann auf. «Die Gemeindeverwaltung würde es mir mitteilen, wenn sie weggezogen wäre.» – Schön für ihn, dass er als Mitglied des Gemeinderates so gut Bescheid weiss.

Ob besagte Frau aber Freude hätte, wenn sie wüsste, dass der Herr Gemeinderat mit Informationen nicht gerade zurückhaltend umgeht, ist eine andere Frage. Wüsste sie, dass die Runde nun auch noch über ihre Bekanntschaft mit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) ins Bild gesetzt wird, könnte es heikel werden – für das Behördenmitglied.

«Das kann heikel werden»

Die Plauderrunde hat sich real zugetragen. «In beiden Fällen ist der Gemeinderat zu weit gegangen», hält Monique Schürch fest. Sie ist stellvertretende Vorsteherin der Abteilung Gemeinden im kanto­nalen Amt für Gemeinden und Raumordnung. «Generell gilt: Was Amtsinhaber aufgrund ihrer Funktion erfahren, sollten sie nicht weitererzählen», sagt sie.

Die Äusserung in Bezug auf den Wohnort sei noch nicht so heikel, weil jeder Bürger bei der Einwohnerkontrolle eine Adresse erfragen könne. Allerdings müsse er glaubhaft ein schützenswertes Interesse vorweisen können, bevor ihm die Gemeinde die Frage beantworten dürfe.

«Im Prinzip könnte der Gemeinderat dafür angezeigt werden.»Monique Schürch

Der Hinweis, dass die Kesb sich um die Frau kümmere, war jedoch mehr als heikel. «Im Prinzip könnte der Gemeinderat dafür angezeigt werden», sagt Monique Schürch. «Ob der Straftatbestand der Verletzung des Amtsgeheimnisses vorläge, müsste ein Gericht entscheiden.»

Aber Monique Schürch weiss, wie schnell etwas ausgeplaudert ist. «Man redet – und schon ist etwas draussen.» Sie weise die neuen Gemeinderatsmitglieder zu Beginn ihrer Amtszeit jeweils darauf hin, wie schnell sie sich ein Verfahren aufhalsen könnten, wenn sie sich nicht in Verschwiegenheit üben würden.

Die Neuen werden geschult

Die Emmentaler Gemeinderätinnen und -räte, die ihr Amt auf 2017 übernahmen, werden am 10. März geschult. Dabei würden sie allgemein mit ihren Rechten und Pflichten vertraut gemacht, sagt Regierungsstatthalterin Claudia Rindlisbacher. Zudem werden sie auf ihre jeweiligen Ressorts bezogen spezifische Informationen erhalten.

Die Regierungsstatthalterin ist zuständig für disziplinarische Rügen ge­genüber den Behördenmitgliedern. Bislang sei bei ihr noch nie eine aufsichtsrechtliche Anzeige wegen Amtsgeheimnisverletzung eingegangen, sagt sie. Sie ist seit September 2016 im Amt. Auch aus ihrer Zeit als Stellvertreterin des Statthalters sei ihr nicht bekannt, dass je einem Gemeinderatsmitglied ein entsprechender Vorwurf gemacht worden wäre.

«Ob der Straftatbestand der Verletzung des Amtsgeheimnisses vorläge, müsste ein Gericht entscheiden.»Monique Schürch

Die 2500 Geschäfte, die das Statthalteramt 2016 beschäftigten, bezogen sich auf andere Angelegenheiten, wie Claudia Rindlisbacher am Neujahrsapéro vor den abtretenden und den neuen Gemeinde- und Gemeinderatspräsidenten sagte. Auf ihrem Tisch seien 60 Beschwerdeverfahren gelandet.

Zudem ­habe das Statthalteramt mit 848 Erbschaften zu tun gehabt, 155 bodenrechtliche Verfügungen ausgesprochen, 274 Baugesuche behandelt und etwa auch 851 gastgewerbliche Einzelbewilligungen erteilt, zählte die Statthalterin auf. 35-mal habe sie sich aber auch mit häuslicher Gewalt beschäftigen müssen.

Nach dem kurzen Rückblick erhob sie das Glas und ermunterte die anwesenden Gemeindeoberhäupter, die Zeit zu nutzen zum «Braschte». Über die Grenzen, die es dabei zu berücksichtigen gilt, sagte sie in dieser Runde nichts. (Berner Zeitung)