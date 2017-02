Humor und viel Energie in der Altersresidenz

Dem Seniorentheater Langnau gelingt es, die Zuschauer bereits bei der Eröffnung des ersten Aktes zu überraschen. Lilly Morell (Ursula Lehmann) und Mike Blender (Christian Stotzer) legen zu Elvis Presley einen wilden Rock ’n’ Roll auf die Bühne. Mancher Schauspieler, der das Aufnahmekriterium von 60 + noch nicht erfüllt, müsste für solch einen energiegeladenen Auftakt wohl lange üben.

Die Theatergruppe führt im Dahlia Lenggen Langnau das Stück «Tatort Alpenblick» von Kurt Frauchiger auf. Es spielt im türkisrosa tapezierten Salon der Wohngemeinschaft Alpenblick. Sechs Bewohner leben in dem sanierungsbedürftigen Haus. Mit Ausnahme der auffälligen Farbkombination wirkt der Salon eher karg: ein Bild, ein Spiegel, ein Tisch mit ein paar Stühlen und ein Plattenspieler. Die Bewohner «langweilen sich buchstäblich zu Tode», wie einer sagt.

Sogar die Musik will der Hausverwalter (Hansueli Gerber) unter Kon­trolle bringen und beauftragt den Hauswart (Peter Schlegel), für den Plattenspieler eine Zeitschaltuhr einzubauen. Das bringt das Fass zum Überlaufen. Die Bewohner wollen protestieren – zumal sie doch nun 60 Jahre lang hätten gehorchen müssen: «Zuerst der Mutter, dann der Lehrerin und später dem Chef.» Wenn sie jetzt – das erste Mal in Freiheit – nur einen Bruchteil ihrer Ideen umsetzen könnten, «ginge die Post ab», sind sie überzeugt.

Die reiche Lady

Doch noch bevor sie dem Verwalter ihr neues Konzept vorstellen können, wird das Leben im Alpenblick auf den Kopf gestellt. Die Wohngemeinschaft erhält ein neues Mitglied: die gut betuchte Witwe Henriette von Ballmoos (Elisabeth Gerber). Für den Hausverwalter ist sie ein Segen, denn die Residenz steckt tief in den Schulden.

Aber mit ihrer hochnäsigen Art, die sich in erster Linie in ihrem Akzent widerspiegelt, findet die Lady im neuen Zuhause wenig Anklang. Nur der ehemalige Banker (Fred Schilt) ist erfreut über die neue Bewohnerin. Man kann sogar sagen, Marcel Boni ist der Dame verfallen. So spaltet sich die Wohngemeinschaft in zwei Lager. Oder sogar in drei.

Die Belegschaft hat von den Ansprüchen der Lady auch rasch einmal die Nase voll. Die Köchin (Annelies Strahm) ist schon nur mit der Aussprache von Coq au Vin und Bouquet de Légumes überfordert. Und so schmieden zwei Parteien Pläne gegen Frau von Ballmoos. Wobei die Bewohner froh sind, können sie nun endlich etwas Action in die Bude bringen. Dass sie sich jedoch mit der Falschen anlegen, ahnen sie nicht.

Senioren einmal anders

Die Seniorentheatergruppe hat ihr Ziel erreicht und das Publikum gut unterhalten. So gut, dass die Schauspieler und -spielerinnen wohl selbst nicht mit so viel Applaus gerechnet hätten: Als sich der Vorhang zum zweiten Mal öffnet, sind einige schon mit ihren Cüpli beschäftigt. Vor allem die quirlige Lilly Morell hat es den Zuschauern angetan und für viele Lacher gesorgt.

Auch die Kostüme haben ihren Teil zum Erfolg der Komödie beigetragen: Im letzten Akt kommt der Zuschauer gar in den Genuss, einen Senior mit geöffnetem Morgenrock, in rot-schwarz gestreifter Boxershorts und rot-weissen Zehensocken zu sehen. So finden auch Leute an dem Theaterstück Vergnügen, die noch nicht als Senioren gelten.

Weitere Aufführungen im Saal Dahlia Lenggen: Donnerstag, 9.2., 14 Uhr; Freitag, 10.2., 19.30 Uhr, Sonntag, 19.2., 14 Uhr, Freitag 24.2. und Samstag 25.2., je 19.30 Uhr.

Platzkarten jeweils am Dienstag von 14–16 Uhr in der Valiant-Bank oder unter Telefon 079 913 35 13. (Berner Zeitung)