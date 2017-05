In Wiler soll der Hanf blühen

«Wir, ein Team aus fünf Personen, möchten gerne legalen Hanf mit THC-Gehalt unter einem Prozent anbauen.» Dieser Satz steht im Betriebskonzept von Daniel Midzan, der künftig in Wiler Hanf anbauen will. Das geht aus einem Umnutzungsgesuch hervor, das derzeit in der Wiler ­Gemeindeverwaltung aufliegt. Midzan will mit seiner noch zu gründenden Firma CBD Naturals GmbH in ehemaligen ­Büro- und Lagerräumen an der Werkstrasse 3 eine Hanfproduktionsanlage einrichten.

Keine Bewilligung nötig

Auf Anfrage gibt sich der Mann aus dem Baselbieter Ort Arlesheim zugeknöpft. Er wolle sich zu seinem eigenen Schutz nicht zu seinem Vorhaben äussern, sagt Midzan. Je mehr über seine Anlage bekannt werde, desto grösser werde die Einbruchgefahr. Dass er in Wiler Hanf anbauen wolle, habe damit zu tun, dass er dort eine geeignete Halle gefunden habe. Gemäss Betriebskonzept, das den Gesuchsunterlagen beiliegt, wird das ­Produkt «unter strengsten Vorgaben mit regelmässigen Qualitätskontrollen biologisch gezüchtet und als Tabakersatz an die Grosshändler verkauft».

Eine Bewilligung braucht es für diese Art der Hanfproduktion nicht. Allerdings müssen Produzenten ihre Produkte dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) melden. Zudem müssen sie sich bei der Eidgenössischen Zollverwaltung zwecks Abrechnung der Tabaksteuer registrieren.

BAG-Mediensprecher Adrien Kay erklärt: «Die Produzenten müssen selbst unabhängige Labortests durchführen lassen, um den Beweis zu erbringen, dass das Produkt weniger als ein Prozent THC enthält.» Die Resultate müssten dann dem BAG zugestellt werden, so Kay.

Wichtig sei, dass Tabakersatzprodukte keine psychotropen Wirkungen aufwiesen. So werde ausgeschlossen, dass Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen wie Betäubungsmittel verwendet werden könnten. Wollen Produzenten CBD-Hanf als Arzneimittel, Lebensmittel oder Kosmetika verkaufen, sind andere Stellen wie Swissmedic oder das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen beizuziehen.

Amts- und Fachberichte

Doch zurück zu den geplanten Anlagen in Wiler: Die Umnutzung von Lager-, Büro und Laborräumen in Hanfproduktionsanlagen muss vom Regierungsstatthalteramt Emmental genehmigt werden. Und das Amt will verschiedene Amts- und Fachberichte in seinen Entscheid einfliessen lassen, wie aus den Gesuchsunterlagen hervorgeht.

So werden Stellungnahmen vom Bundesamt für Landwirtschaft, vom kantonalen Amt für Wasser und Abfall, von der Baupolizei­behörde Wiler, von Beco Berner Wirtschaft, der Gebäudeversicherung sowie dem kantonalen Laboratorium für Umweltschutz und Gifte erwartet.

Tabakersatzprodukte

Daniel Midzan wird den Hanf im Auftrag der ABC Verwaltungs AG in Aegerten produzieren. Sie ist Herstellerin von Schweizer CBD-Hanf, wie Elie Kioutsoukis erklärt. Er ist Berater des noch jungen Unternehmens, das Rohstoffe und Produkte unter dem Namen Oasiz vertreiben will.

Der Verkauf starte noch diesen Monat, erklärt Kioutsoukis. «Wir beliefern sowohl Grossabnehmer und Zwischenhändler wie auch Endkonsumenten über eigene Vertriebskanäle.» Das Angebot reicht von Stecklingen bis zu Konsumprodukten wie getrockneten Blüten als Tabakersatz.

Die ABC Verwaltungs AG stellt Partnern wie Daniel Midzan Stecklinge zur Verfügung, die dann zu Mutterpflanzen gross­gezogen werden. Die Zusammenarbeit sei vertraglich klar geregelt, und es müssten in der Produktion hohe Anforderungen eingehalten werden, erklärt Kioutsoukis. Denn die Pflanzen werden im Anschluss systematisch auf ihre Inhaltsstoffe getestet. Auch mit der Polizei werde zusammengearbeitet, sagt er. Die Polizei sei sowohl über die Anlagen als auch über Transporte von Pflanzen jederzeit informiert.

Fast gleiches Betriebskonzept

Daniel Midzans Hanfproduktionsanlage ist nicht die einzige, die in Wiler vorgesehen ist. Darko Stojanovic will mit der Royal Swiss GmbH an der Werkstrasse 9 ebenfalls Hanf mit niedrigem THC-Gehalt herstellen. Auch er hat bei der Gemeinde ein Umnutzungsgesuch für die Räume auf dem ehemaligen Buser-Areal eingereicht.

Wie eine Anfrage bei Stojanovic zeigt, hat sein ­Projekt nichts mit demjenigen von Daniel Midzan respektive der ABC Verwaltungs AG zu tun. Erstaunlicherweise gleicht sein Betriebskonzept jedoch demjenigen von Midzan in weiten Teilen. Bis seine Hanfproduktionsanlage bereit sei, sei es noch ein weiter Weg, erklärt Stojanovic. Er wolle deshalb zurzeit keine Auskunft geben. Auch wem er den Hanf verkaufen will, sagt er nicht. In seinem Konzept steht lediglich: «Das Produkt wird als Tabakersatz an die Grosshändler verkauft.»

Für beide Projekte läuft die Auflage- und Einsprachefrist bis zum 6. Juni.

«Offen kommuniziert»

Laut Jürg Vögelin, Liegenschaftsbesitzer und Vermieter des ­ehemaligen Buser-Areals, ist es ein Zufall, dass gleich zwei derartige Projekte in Wiler geplant sind. Das habe wohl damit zu tun, dass er genügend leer stehende Flächen zu vermieten habe. Bedenken wegen illegaler Geschäfte hat Vögelin keine: «Die beiden Männer haben offen und gut kommuniziert und mit Dokumenten belegt, dass ihr Handeln legal ist.»

Die Räumlichkeiten an der Werkstrasse stünden seit fast zwanzig Jahren oder sogar noch länger leer. Er sei deshalb froh, dass er nun Mieter gefunden ­habe, sagt er. Vögelin lässt auch durchblicken, dass es ihm keine Rolle spiele, was dort passiere, solange alles im legalen Rahmen bleibe. (Berner Zeitung)