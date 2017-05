Kiesabbau-Standorte bleiben

Alterskommission

Die Regionalkonferenz sorgt für das Alter vor. Die Versammlung hat eine Kommission, bestehend aus neun Mitgliedern, eingesetzt: Richard Aebi (Koppigen), Rosmarie Habegger (Bätterkinden), Silvia Grossenbacher-Ledermann (Utzenstorf), Charlotte Gübeli (Burgdorf), Heidi Uebelhart (Affoltern), Irène Schär (Dürrenroth), Susanne Kölbli (Langnau), Kathrin Schönholzer (Röthenbach). Zum Präsidenten gewählt wurde der Utzenstorfer Gemeindepräsident Beat Singer. An seiner Stelle nimmt Walter Bauen (Oberburg) in der Kommission Kultur Einsitz. Thomas Grossenbacher (Lützelflüh) wurde in die Kommission öffentlicher Verkehr gewählt. In der Geschäftsleitung nimmt neu Peter Aeschlimann (Trub) Einsitz. Als Vizepräsidentin der Regionalkonferenz wurde Marianne Nyffenegger (Kirchberg) für vier weitere Jahre bestätigt. cd