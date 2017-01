Kiloweise Papier zum Zügeln

Ein Lieferwagen fährt auf den Parkplatz vor dem Feuerwehrmagazin Ersigen. Drei Männer vom Werkhof Kirchberg steigen aus, öffnen die Ladeklappen, heben Kisten heraus, die randvoll mit Ordnern, Mappen, Kartonbehältnissen und alten, abgewetzten Büchern sind. Diese schleppen sie die Treppe hinunter in den Keller – in einen kleinen Raum der Zivilschutzanlage. Eine um die andere.

Dann packen sie die nummerierten Schränke und transportieren sie ebenfalls nach unten an ihren Bestimmungsort, wo sie sie der Reihe nach aufstellen. Erst werden die Tablare eingesetzt, dann beginnt das grosse Einsortieren. «Tablar eins, Schrank fünf», sagt einer und händigt die Dokumente aus. Vom Ordner mit Baugesuchen über Abwasserbewilligungen bis zu Schulunterlagen ist alles dabei. «So, jetzt kommt die vier.» ­Alles muss schön dem Jahrgang nach eingeordnet werden. Die Übersicht muss gewährleistet bleiben.

10 bis 12 Fahrten

Eine nicht alltägliche Züglete spielt sich hier ab. Es handelt sich um den Umzug der Gemein­dearchive von Oberösch und Nieder­ösch in die Zivilschutzanlage Ersigen. Mehrere Hundert Kilo Material, das sich über Jahrzehnte in unzähligen Bundesordnern angesammelt hat, müssen von einem Ort zum anderen befördert werden.

Am Donnerstag war Oberösch dran, gestern Freitag ging es in Niederösch los. Wegen des Schneefalls konnte die Arbeit in Niederösch aber nicht abgeschlossen werden. «Jetzt hat der Winterdienst Priorität», sagt Werkhofleiter Fritz Ledermann. Bis Ende nächster Woche will er den Umzug aber abschliessen.

Die Archive werden gezügelt, weil sich die Gemeinden Oberösch und Niederösch bekanntlich auf Anfang 2016 mit Ersigen zusammengeschlossen haben. Die beiden alten Gemeindehäuser, worin sich die Archive bis anhin befanden, werden nach und nach verkauft.

Gut drei Tage sind die drei Männer vom Werkhof insgesamt für den Umzug im Einsatz. «Ungefähr 70 Arbeitsstunden kommen zusammen», sagt Werkhofleiter Ledermann. Für die insgesamt 24 Schränke seien 10 bis 12 Fahrten mit dem Lieferwagen ­nötig. Zuvor, ergänzt Fritz Ledermann, musste der Raum in der ­Zivilschutzanlage geleert werden. Es galt, Betten und andere Gegenstände beiseitezuräumen.

Der Umzug des Niederöscher Archivs wird sich laut Ledermann als zeitlich aufwendiger ­erweisen als die Arbeit in Oberösch: Denn die Fahrt von Nie­derösch zur Ersiger Verwaltung ist weiter. Und die Gemeinde ­Niederösch lagerte ihre Akten im Keller, während die Schränke in Oberösch bequemerweise im Erdgeschoss standen.

Eine Gemeinde, ein Archiv

Ersigen führt keinen eigenen Werkhof mehr. Die Gemeinde kauft die Leistungen bei den Nachbarn in Kirchberg ein. Neben Schneeräumungsarbeiten haben die Kirchberger Werkhofmitarbeiter nun auch anderes zu tun: ausräumen, anschreiben, ­zügeln und einräumen. Wenn sie fertig sind, sind die Archive zusammengeführt, und die Fusion hat sich auch in diesem Bereich gleichsam physisch vollzogen. (Berner Zeitung)