«Komm, spiel mit mir»

Sanft plätschert das Wasser in den Brunnentrog, neugierig tummeln sich silbern und golden gemalte Fische über das himmelblau gestrichene Piano auf dem Kronenplatz. In die Tasten greift gekonnt Giovanni Fornasini, Lehrer an der Musikschule Burgdorf, und verwöhnt die Zuhörer mit Präludium und Fuge von Bach. Ab nächstem Samstag kann das Instrument während der Ladenöffnungszeiten von Interessierten jeglichen Alters und Könnens gespielt werden – der Vielfalt in Klassik, Jazz, Pop, Volkskunst oder eigenen Interpretationen sind keine Grenzen gesetzt.

Urs Karrer von der Firma Team-Events an der Hohengasse hat das öffentliche Strassenklavier für mindestens einen Monat nach Burgdorf geholt. Ins Leben gerufen hat die Idee 2008 der britische Künstler Luke Jerran. Seither liessen sich durch Videos und Infos aus dem Internet viele Grossstädte begeistern, die mit Pianos auf öffentlichem Grund und dem Slogan «Play Me, I Am Yours» die Bevölkerung zum Spielen animieren. Dadurch seien viele Formen von Beziehungen und Events inklusive Ent­deckung von Pianisten bis zu Eheschliessungen entstanden, weiss Res Ramseier, Co-Leiter der Musikschule Burgdorf.

Privater Gönner

Die Anfrage von Urs Karrer nach einem entsprechenden Occasionsklavier nahm die Musikschule begeistert auf und durfte gleich das passende Instrument von einem privaten Gönner einsetzen.

Das Klavier wurde zuvor von Matthias Egger mit der bereits erwähnten blauen Farbe und einem Schwarm glänzender Fische zum Klavieraquarium belebt. Stefan Liechti von der Schreinerei Werthmüller setzte das rund 450 Kilo schwere Instrument auf Holzbalken mit beweglichen Rädern, damit es den täglichen Transport in und aus der Buchhandlung am Kronenplatz gut übersteht. Dort hat es in der Nacht und bei Regenwetter Gastrecht. Eine Kette fixiert das Piano an den Brunnen und verhilft ihm zu Standfestigkeit, samt einem soliden Holzaufbau für den Schemel der Spieler. Diese sollen sich aus Jung und Alt, Gross und Klein, Könner und Starter bilden – ebenso sind Ad-hoc-Formationen mit zusätzlichen Instrumenten denkbar. «Wir werden natürlich auch unsere Schüler animieren und planen vielleicht Lektionen der besonderen Art», sagt Res Ramseier und schmunzelt.

Aufwand unterschätzt

Initiator Urs Karrer ist sehr gespannt auf die Entwicklung dieses Projekts in Burgdorf – das überhaupt kein Geld, aber sehr viel Initiative und Eigenleistung aller Beteiligten erforderte. «Auch ich habe den Aufwand unterschätzt», gibt er zu. Er denkt an die Bewilligungen durch die Stadt, die Infos an Geschäftsleute und die Bevölkerung der Oberstadt, die Verhandlungen mit Handwerkern und Künstlern sowie die Sonderauflagen für den Fernsehtag «SRF bi de Lüt». Doch Vorfreude und Spannung auf spontane musikalische Einlagen und entsprechende Reaktionen überwiegen. Burgdorf ist um eine Attraktion reicher, und die Oberstadt punktet mit positivem Netzwerk.

Fenster gehen auf

Soeben legt Marlise Brönnimann aus Bern dem Pianisten einen Fünfliber neben die Tasten «für es Kafi». Sie ist ein grosser Fan von Klaviermusik, die ihr Lebensfreude vermittelt. Und Thomas Grimm vom gleichnamigen Teehaus offeriert jedem guten Spieler eine Tasse Tee aus seinem Sortiment.

An umliegenden Häusern gehen einige Fenster auf, die Bewohner geniessen offensichtlich das unerwartete Konzert. Weitere Passanten bleiben ebenfalls stehen und freuen sich – noch traut sich selber keiner ans Instrument. Aber schliesslich ist der Start dieses Kulturevents ja erst am Samstag – dann begrüssen hoffentlich viele musikalische «Virtuosen» den Frühling.

(Berner Zeitung)