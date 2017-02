Kugelfang wird saniert

547 Signauerinnen und Signauer stimmten der Sanierung des Kugelfangs der alten 300-Meter-Schiessanlage Moos zu. 170 Personen legten ein Nein in die Urne. Die Stimmbeteiligung lag laut der Signauer Gemeindeverwaltung am Sonntag bei 35,8 Prozent. Somit kann das Vorhaben mit einem Verpflichtungskredit von 610'000 Franken umgesetzt werden.

Die Anlage liegt im Gewässerschutzbereich und grenzt an den Moosberggraben. «Aufgrund einer Gefährdung der Schutzgüter» sei sie vom kantonalen Amt für Wasser und Abfall als sanierungsbedürftig klassiert worden, teilte der Gemeinderat in der ­Abstimmungsbotschaft mit. Der Bund wird sich mit 96'000 Franken an den Kosten beteiligen. Der Kanton wird 80 Prozent der Restkosten übernehmen, sodass die Gemeinde zuletzt noch mit gut 100'000 Franken zur Kasse gebeten wird. (tg)