Lüthi ist «Meisterzüchter 2017»

Schüpbach/Langnau Seit Donnerstag steht der Betrieb in der Käserei Schüpbach still. Die Bauern bringen ihre Milch jetzt in die Käserei Ilfis. Das Ziel ist ein höherer Milchpreis. Im Moment spürt Hans Lüthi erst den happigen Mehraufwand. Mehr...

Susanne Graf . 16.12.2016