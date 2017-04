Mehr Platz, um Suppen und Saucen herzustellen

Der Gautschi Spezialitäten AG im Utzenstorfer Industriequartier geht es gut. So gut, dass die Suppen- und Saucenherstellerin im grossen Stil ausbauen konnte. Am Freitag wurde der Neubau eingeweiht.

Damit sei ein Meilenstein in der Firmengeschichte realisiert worden, heisst es in der Medienmitteilung. Die Bauzeit betrug rund 21/2 Jahre, die Investitionskosten belaufen sich auf gut 10 Millionen Franken, wie Geschäftsführer Ueli Schwaller ausführt.

Betriebsfläche verdoppelt

2011 kam erstmals die Idee für einen Ausbau am aktuellen Standort aufs Tapet. Denn die Produktionsräume waren in die Jahre gekommen und die Platzverhältnisse für das wachsende Unternehmen zu eng geworden. Anfang 2015 erfolgte dann der Spatenstich.

Bereits seit geraumer Zeit wird in der neuen Produktionshalle – dem Herzstück des Erweiterungsbaus – gearbeitet. «Weil bei Produkten mit kurzen Haltbarkeitsfristen ein Un­terbruch nicht möglich ist, haben wir teilweise parallel am alten und am neuen Standort produziert und eine Anlage nach der anderen gezügelt», sagt Ueli Schwaller.

Die Betriebsfläche wurde gemäss Mitteilung auf knapp 6500 Quadratmeter verdoppelt, die Abläufe an die neuesten Standards der Lebensmittelindustrie angepasst. Neu werden etwa die Leitungen für die wichtigen Rohstoffe wie Raps- und Sonnenblumenöl in einer Zwischendecke geführt, um einen möglichst reinen Produktionsraum zu erhalten.

Die alte Produktionsstätte wurde indes in ein Verpackungsmateriallager sowie einen neuen Sozialtrakt für das Personal umgebaut. Die bestehende Abfüllerei wurde saniert und vergrössert.

Hinzu kommt ein neuer Kühlraum, und es wurde eine Solaranlage installiert. Mit der Anlage werden jährlich rund 220 000 kWh Strom produziert, davon werden circa 85 Prozent direkt im Betrieb verbraucht. Dies entspricht einer Eigenproduktion von rund 20 Prozent des gesamten Stromverbrauchs, steht in der Mitteilung weiter.

4000 Tonnen jährlich

Die Gautschi Spezialitäten AG produziert in Utzenstorf seit rund 50 Jahren Suppen und Saucen – die Palette reicht von Dipsaucen über Salatdressings, Pastasaucen, Brotaufstich, Mayonnaise und Ketchup bis Kräuterbutter.

Aus über 400 verschiedenen Rohstoffen entstehen circa 450 verschiedene Verkaufsartikel. Rund 22 Millionen Einheiten oder 4000 Tonnen werden laut Mitteilung jährlich von den rund 70 Angestellten vor Ort produziert und ausgeliefert.

Zu den wichtigsten Kunden zählen Coop, McDonald’s und Migros, die grösstenteils mit Produkten unter deren eigenen Handelsmarken beliefert werden. Gautschi ist zudem auf Bioprodukte spezialisiert. Der Umsatzanteil der Bioprodukte macht heute rund 25 Prozent aus. Seit 2013 gehört die Firma zur ­Haco-Holding mit Sitz in ­Gümligen. (nnh/pd)