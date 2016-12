Moika, ein Hund im Altersheim

Einige Male dreht sie sich um die eigene Achse, legt Frauchen auf Geheiss die Pfote in die Hand, schüttelt sich. Ganz gemächlich, beinahe gelangweilt. Kein Bellen. Kein Knurren. Keine stürmische Begrüssung. Sie ist die Ruhe selbst. Das war sie immer schon. Nun ist sie 14-jährig und schon eine alte Dame: blind und fast taub. Moika heisst sie und ist eine Hündin. Genauer: ein braun-weiss melierter Cocker Spaniel.

«Der Hund kommt mit»

Moika lebt im Altersheim. Aber nicht weil sie als Hündin so viele Lenze zählt, sondern weil auch ihre Besitzerin zu den Senioren gehört. Vreni Hauert ist 82 Jahre alt, pensionierte Lehrerin aus Ersigen. Vor fast drei Jahren ist sie ins Seniorenzentrum Emme nach Kirchberg gezogen. Moika hat sie mitgenommen. Dass sie das Tier ins Altersheim mitbringen durfte, ist nicht selbstverständlich. Moika ist der erste und einzige Hund, der im Seniorenzentrum lebt.

«Ich war selbst überrascht, dass ich Moika behalten durfte, dachte eigentlich, ich müsste sie weggeben oder gar einschläfern.» Doch als Vreni Hauert bei der Besichtigung des Heimes den Leiter Ernst Christen fragte, was denn mit dem Hund geschehen solle, habe dieser spontan geantwortet: «Der kommt mit.» Ihr sei ein Stein vom Herzen gefallen, «dass es richtig gepoltert hat», erzählt Hauert. Sie war glücklich, Moika wohl auch.

Liebe auf den ersten Blick

Das Tier gebe ihr viel, sagt Vreni Hauert. Sie gehe kaum je auf die Strasse ohne den Vierbeiner – und wenn sie es ausnahmsweise einmal tue, werde sie sofort von aufmerksamen Passanten gefragt, wo denn der Hund sei. «Er gehört einfach zu mir.» Hauert schmunzelt. Sie und Moika sind ein Herz und eine Seele. Das merkt man bald an der Art, wie die Seniorin von ihrer Hündin spricht. Moika liegt während des Gesprächs still an ihrer Seite, manchmal steht sie auf, stellt sich eine Weile hin, macht wieder Platz und legt den Kopf ab.

«Ohne Hund wüsste ich tagaus, tagein nicht, was tun.»Vreni Hauert

Ende 2002 ist Moika geboren. Sie stammt aus einem Wurf mit vier Welpen. Vreni Hauert erinnert sich noch gut an den Tag, als sie Moika zu sich ins Haus in Er­sigen geholt hat. «Ich wollte ein Weibchen. Sie hat mir von Anfang an gefallen, weil sie so ruhig war, ganz anders als die vorherigen Hunde.» Hauert ist seit Jahrzehnten Hundebesitzerin. Fünf Exemplare hatte die 82-Jährige insgesamt. Sie ist auf einem Bauernhof aufgewachsen, hatte immer schon einen Bezug zu Tieren.

Lange besass sie keinen Hund – bis zu jenem Tag im Jahr 1960. Zwei Schulkinder klopften damals an ihre Türe. Das ältere Kind trug auf den Armen eine Schachtel, darin lag ein Welpe mit einer roten Rose und einem Brieflein am Halsband. «Wir haben da etwas zu ihrem Geburtstag», sagten die zwei Kinder. ­Vreni Hauert behielt den Hund und nannte ihn Teddy.

Struktur im Alltag

Nicht alle im Seniorenzentrum Emme mögen Moika, manche Bewohner seien ängstlich, wenig begeistert. Die meisten aber wollten sie streicheln und füttern. Das Füttern habe sie aber rasch zu unterbinden versucht, damit Moika keine Bettlerin und nicht zu dick werden würde, so Hauert. Es tue ihr wohl, wenn der Hund auch anderen Freude bringe.

Ohne Moika würde Vreni Hauert niemals so oft nach draussen gehen, sie würde sich niemals so viel bewegen. «Das tut mir gut, auch wenn es mir hie und da vor allem bei Hudelwetter zuwider ist.», sagt sie. Moika halte sie fit. Sechsmal pro Tag geht die Rentnerin mit der Hündin raus, entweder auf einen Spaziergang oder nur kurz, damit Moika pinkeln kann, denn die alte Dame hat mittlerweile eine schwache Blase.

Der erste Spaziergang ist um circa fünf Uhr morgens noch vor dem Frühstück. Am Mittag hielten sie meist gemeinsam ein Schläfchen. Moika gebe ihr eine Aufgabe, einen Sinn. Sie strukturiere ihren Alltag. «Ohne Hund wüsste ich eventuell nicht immer, was tun.»

Trotz ihrer Blindheit, Taubheit und weiteren Altersgebrechen frisst die Hündin immer noch sehr schnell ihre Schüssel leer. «Bei ihr gehts immer ums Fressen», sagt Vreni Hauert. Sie lacht verschmitzt und gibt ein Beispiel: Gewohnheitsgemäss trage Moika ihr Kotsäcklein zum Robidog. Wenn sie das erledigt hat, kriegt sie ein Leckerli. Einmal vergass Vreni Hauert, den Trägerlohn zu geben. Moika habe gebockt und sei nicht mehr zu bewegen ge­wesen – so lange, bis sie ihre verdiente Belohnung bekam.

Einmal werde der Abschied kommen, ist sich Vreni Hauert bewusst. Schon bald. Moika werde ihr fehlen. Sie sei wie ein Fa­milienmitglied, sei immer da gewesen. Aber einen neuen Hund wolle sie nicht mehr anschaffen.

(Berner Zeitung)