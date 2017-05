Mühliacher wird zum Schlamassel

Dunkle Wolken ziehen auf über dem Mühliacher. Niederschlag ist angekündigt, Sturm ist möglich! Um das rund 11'000 Quadratmeter umfassende Bauland im Rüegsauer Dorfzentrum hat sich ein Konflikt entzündet, in dem sich die Gemeindevertreter nun mit argen Vorwürfen konfrontiert sehen.

Zur Erinnerung: Noch vor zehn Tagen sagte Gemeindepräsident Fritz Rüfenacht, dass es seit 2016 für das rund 1,2 Millionen Franken teure Bauland zwar einen Investor gebe, dass dieser aber bisher kein brauchbares Projekt habe präsentieren können. Deshalb erwäge die Gemeinde, das 2009 in Bauland umgewandelte Gebiet wieder in die Landwirtschaftszone zurückzuführen.

Harsche Vorwürfe

Dass der Investor Eduard Wassmer das ein wenig anders sehen könnte, war anzunehmen. Deshalb hat sich jetzt das von ihm beauftragte Planungsbüro gemeldet: die A&P 96 Genossenschaft aus Bern, allen voran der Architekt Urs Walthert. Was er über die Zusammenarbeit mit der Gemeinde berichtet, hat es in sich: Fehlplanung, fehlende Kooperation, Falschinformationen. Wenn es ganz übel herauskomme, werde bei der Gemeinde bald eine Schadenersatzklage vom Investor ins Haus flattern, sagt der Architekt. Aber der Reihe nach.

Laut Walthert interessiert sich der Investor bereits seit 2014 für das Bauland. Erst seit Sommer 2016 existiert aber ein gemeinsamer Projektentwicklungsvertrag. Seither plant das A&P-96-Büro gemeinsam mit mehreren Partnern aus der Region Bern das Erschliessungs- und Bebauungskonzept. Im Herbst 2016 sei man noch auf Kurs gewesen, sagt Walthert, und die Gemeindevertreter hätten sich zufrieden gezeigt. Namentlich Gemeinderat und Baukommissionschef An­dreas Hängärtner, Gemeindeschreiber Bernhard Liechti, Gemeindepräsident Fritz Rüfenacht und der Ortsplaner Hans Schneider.

Das änderte sich ab Februar 2017. Die Kommunikation brach ab. Weitere Treffen seien seitens der Gemeinde verweigert worden, so der Architekt. «Im Herbst waren sie vom Projektverlauf noch begeistert. Plötzlich war Funkstille.» Auf Ende April hat die Gemeinde den Vertrag gekündigt.

Kostspielige Erschliessung

Und hier fangen die Probleme an. Denn laut Walthert kann die Gemeinde nicht einfach so aus dem Vertrag aussteigen. Im Papier ­gebe es eine Klausel, die besage, dass eine Auflösung nur möglich sei, wenn «intensive Anstrengungen zur Fortsetzung der Entwicklung» nicht gefruchtet hätten.

Diese Anstrengungen aber habe die Gemeinde nicht unternommen, gerade weil sie jedes weitere Treffen abgelehnt habe. Walthert sieht nur noch zwei Möglichkeiten: Entweder ein Rückkom­mensantrag oder eine Schadensersatzklage des Investors in nicht genannter Höhe.

Aber was ist eigentlich passiert? Walthert hat nur Vermutungen, nennt dann aber die eine grosse Schwierigkeit im Projekt Mühliacher: die Erschliessung. Da komme alles zusammen, sagt er. Dort könnte das Verhalten der Gemeinde begründet sein. Und natürlich geht es um Geld.

Dass das Gebiet so lange nicht hatte verkauft werden können, hat mehrere Gründe. Die Hanglage etwa, oder der Untergrund. Aber vor allem die teure und aufwendige Erschliessung der Parzellen am Hang liess so manchen Kaufinteressenten abspringen.

Bei einem von der Gemeinde ­geschätzten Marktwert von 250 Franken pro Quadratmeter würden sich Erschliessungskosten innerhalb der Parzelle von 185 Franken pro Quadratmeter ergeben. Für einen allfälligen Käufer bliebe da nicht mehr viel Gewinn übrig.

Für den aktuellen Investor war das aber kein Grund, zurückzuschrecken. Nur ist es so, dass sich die Gemeinde an der Zufahrt und der Erschliessung beteiligen muss – bis hin zur Grundstücksgrenze nämlich. Und das wäre nicht ganz billig. Von 400'000 Franken spricht der Berner Architekt. Und rechnet vor, dass mit den bisherigen Planungskosten, welche die Gemeinde selber seit 2009 aufgewendet habe, der Mühliacher-Verkauf wohl kaum mehr etwas abwerfe.

Fehler bei der Einzonung

Für Walthert ist klar, dass sich die Gemeinde mit dem Vertragsrücktritt aus der Affäre ziehen will. Dazu komme, dass wohl schon bei der Einzonung 2009 Fehler gemacht worden seien, die die Gemeinde nun unter den Tisch wischen wolle. Die einzige Möglichkeit nämlich, das Gebiet zu erschliessen, ist laut Walthert über die Nordostseite. Dort, wo sich die Landstrasse den Hügel hinaufschlängelt.

Eine Zufahrt zu der zu verkaufenden Parzelle sei schon 2011 von der Gemeinde geplant gewesen, aber das entsprechende Terrain wohl irrtümlich in der Landwirtschaftszone belassen worden. Heute, nach Änderungen des Raumplanungs- und des Baugesetzes, sei diese notwendige Einzonung jedoch schwieriger, weshalb Walthert bereits im Dezember vorgeschlagen habe, einen Landabtausch am südwestlichen Rand der Kaufparzelle vorzunehmen. Dies wäre laut dem Architekten die einzige Möglichkeit, die festgefahrene Situation noch zu deblockieren.

Die Gemeinde schweigt

Was die Gemeinde zu all dem sagt und was die Verantwortlichen in Rüegsau mit dem Mühliacher wirklich im Sinn haben, lässt sich nicht herausfinden. Gemeindepräsident Fritz Rüfenacht will zu den Vorwürfen nicht Stellung nehmen. «Wir haben mit dem Investor und Planer vereinbart, dass wir über das Projekt nicht kommunizieren. Die Gemeinde Rüegsau hält sich an diese Abmachung», schreibt er.

Die Wolken verdichten sich über dem Mühliacher, es wird still. Ist es die Ruhe vor dem Sturm? (Berner Zeitung)