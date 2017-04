Mühsames Putzen und Schrubben: Siebtklässler entfernen Graffiti

Im Treppenhaus der Schule Bätterkinden sind künstlerisch gestaltete Graffiti omnipräsent. Sie stehen im Gegensatz zu jenen «wilden» und illegalen Sprayereien an öffentlichen oder privaten Gebäuden, die in der Regel weniger gern gesehen sind. Zumal die Entfernung von solchen Hinterlassenschaften zeitintensiv ist und ins Geld geht.

Dass die Putzarbeit viel Mühe kostet, erfährt eine kleine Gruppe von Schülern an jenem unwirtlichen Frühlingstag am eigenen Leib. Unter Anleitung von Adrian Wälch­li, dem Werkmeister in Bätterkinden, versuchen die Jugendlichen, im Werkhofareal Schmierereien auf alten Garagentoren abzuscheuern.

Dass die Putzarbeit viel Mühe kostet, erfährt eine kleine Gruppe von Schülern an jenem unwirtlichen Frühlingstag am eigenen Leib.

Die Stimmung ist locker und entspannt, schliesslich fällt der reguläre Schulunterricht für einmal aus.Die Gemeinde Bätterkinden führt zum ersten Mal gemeinsam mit den Schulen, den Hauswarten, dem Werkhof, der Kantonspolizei sowie der Broncos Security AG einen Präventionstag zum Thema Littering, Gewalt und Vandalismus durch. Insgesamt 42 Siebtklässler und Siebtklässlerinnen lernen und erleben an verschiedenen Posten Wissenswertes über Präventionsmassnahmen.

Alkohol und Drogen

Noch immer rubbeln die Schülerinnen und Schüler an den Graffiti. Diese zeigen sich resistent, obwohl zuvor schon Gruppen einiges weggewischt haben. Ein beissender Geruch macht sich bemerkbar. «Ihr müsst den Spray kurz einwirken lassen und erst danach reiben», erklärt Werkmeister Wälchli. Liv Kneubühl findet die Aktion sinnvoll. «Erst wenn man weiss, wie zeitaufwenig und kostspielig das Entfernen von Schmierereien ist, kann man vieles nachvollziehen.»

Etwas später trifft man dieselbe Gruppe an einem Posten, der das Thema Alkohol und Drogen behandelt. An einem Simulationsgerät mit Blick auf einen Bildschirm erfahren die Schüler, wie es sich anfühlt, unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs zu sein. Sie nehmen erstaunt zur Kenntnis, wie der Reaktionsweg länger und das Gesichtsfeld eingeschränkter wird.

Im Blickfeld haben sie die möglichen Folgen eines Unfalls, steht doch auf dem Schulhausvorplatz ein Ambulanzfahrzeug, in dem Fachleute einer weiteren Gruppe Rettungsmassnahmen erläutern. Offensichtlich angetan sind die Jugendlichen von den Ausführungen von Roland Steiner von der Broncos Security AG, welche für die Sicherheit der Gemeinde Bätterkinden zuständig ist. Sie erfahren unter anderem, dass unterlassene Hilfeleistung bei einem alkoholisierten und regungslos am Boden liegenden Jugendlichen ein Strafdelikt ist und wie man Hilfe anfordert.

An einem Simulationsgerät mit Blick auf einen Bildschirm erfahren die Schüler, wie es sich anfühlt, unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs zu sein.

Viel Gelächter gibt es beim Zickzackparcours mit einer sogenannten Drunk-Buster-Brille, die die Beteiligten in einen simulierten, alkoholisierten Zustand versetzt. Dass die Probanden dabei auch an der ausgestreckten Hand der Kantonspolizistin Susanne Schulthess vorbeigreifen, löst erneut Heiterkeit aus.

Nachhaltigkeit im Fokus

Kurz vor Mittag ist die Litteringgruppe wieder zurück. In Kehrichtsäcken tragen die Teenager den Müll, den sie rund um die Schulanlage gesammelt haben. Damit werden sie später ein Müllbild kreieren. Wie verheerend sich die wachsende Menge an Plastikmüll auf die Weltmeere oder in der Landwirtschaft auswirkt, ist ein weiterer Schwerpunkt im Programm.

Mit dem Präventionstag möchten Gemeinde und Schule die Kinder im Sinne einer gewissen Nachhaltigkeit sensibilisieren, sagt Claudia Kuhnert von der Kommission für Soziales. Die Idee fusse auf einem Modell aus Aarberg. Schulleiter Urs Bill seinerseits betont, dass Vandalismus immer auch einer Wellenbewegung folge. Im Gegensatz zu diesem Jahr sei das letzte Jahr um einiges problematischer gewesen. (Berner Zeitung)