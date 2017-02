Noch keine definitive Entwarnung für Schule

«Definitiv entschieden wird zwar im März, doch gehe ich mit an ­Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass wir die BM2-Klasse im Schuljahr 2017/2018 wieder führen können», sagt Christoph Grimm. Anfang Jahr hätte der Burgdorfer GLP-Grossrat, der sich seit Jahren für Berufsmaturklassen im Emmental einsetzt, diese Prognose noch nicht gemacht.

Wohl sagte die kantonale Erziehungsdirektion im Jahr 2013 dazu Ja, dass die Kaufmännische Berufsfachschule Langenthal am Bildungszentrum Emme in Burgdorf eine Filialklasse BM2 (Berufsmatur für Erwachsene), Typ Wirtschaft, führen darf. Vorerst allerdings nur für die Schuljahre 2015/2016 und 2016/2017. Die ­definitive Einführung der Klasse machte der Kanton von den Schülerzahlen abhängig. Und diesbezüglich sah es schon vor einem Jahr schlecht aus. Gerade mal 10 Schülerinnen und Schüler hatten sich für die Berufsmaturität nach der Lehre angemeldet.

Dieses sinkende Interesse rief das bernische Mittelschul- und Berufsbildungsamt auf den Plan. Die BM2-Klasse in Burgdorf könne ab dem im August 2017 beginnenden Schuljahr nur geführt werden, wenn «sich eine deut­liche Trendumkehrung bei den Anmeldungen einstellen» werde. Falls «keine befriedigende Anzahl Anmeldungen» resultiere, sei das Ende der Berufsmatur-klasse für Erwachsene in Burgdorf besiegelt. Was für den Kanton eine «befriedigende Anzahl» ist, hat er bis jetzt nicht kundgetan. In welcher Höhe das Damoklesschwert hängt, ist für die Erziehungsdirektion klar: «Normalerweise bedarf es zur Führung einer Berufsmaturitätsklasse mindestens 18 Schülerinnen und Schüler.»

Die Werbetrommel rühren

Von dieser Zahl ist das Bildungszentrum Emme derzeit mit elf Anmeldungen noch deutlich entfernt. Trotzdem hat Christoph Grimm, der als Handelslehrer tätig ist und seit Anfang Jahr im Burgdorfer Gemeinderat die ­Bildungsdirektion führt, gute Neuigkeiten. Der Abteilungsleiter Berufsmaturität an der Berufsfachschule Langenthal, Hans Rudolf Zöllig, habe ihm im Januar zugesichert, dass ab August 2017 in Burgdorf erneut eine BM2-Klasse geführt werde.

Klar ist für Grimm, dass die Kosten für den Kanton bei nur 10 Schülern viel zu hoch sind. Deshalb soll zum Beispiel an der ­diesjährigen Schlussfeier am Bildungszentrum Emme vor 400 bis 500 Personen die Werbetrommel gerührt werden. Geprüft werde, ob die erfolgreichen Absolventen der Berufsmittelschule für Erwachsene auf der Bühne vor­gestellt werden sollten. Die Botschaft an die Lehrabgänger ist klar: Wenn die BM2, Typ Wirtschaft, absolviert werden soll, dann in Burgdorf. (Berner Zeitung)