«SRF bi de Lüt» feiert Frühlingsfest

Am 27. Mai kommt «SRF bi de Lüt» nach Burgdorf. Lange Zeit wurden die Details zur Unterhaltungssendung unter Verschluss gehalten. Doch nun gibt das Schweizer Fernsehen die Gäste und Programmpunkte bekannt. So wird Schwingerkönig Matthias Sempach seine Lieblingsplätze im Emmental zeigen.

Weitere bekannte Gäste werden Bundesrat Johann Schneider-Ammann und die Comedytruppe Starbugs sein. Für musikalische Unterhaltung werden die Swiss Ländler Gämblers sorgen sowie ein Chor mit Sängerinnen und Sängern aus der Region.

Liebe liegt in der Luft

In einem Casting wurden gegen dreissig Gesangstalente ausgewählt. Sie werden eine neu arrangierte Version von «Love Is in the Air» zum Besten geben. Das passt auch zum Motto der Show. Diese soll nämlich ein Frühlingsfest sein. Moderiert wird die Sendung von Nik Hartmann und Annina Campell.

Hartmann wird sich auf eine Reise in seine Vergangenheit geben. Denn er wurde in Burgdorf geboren und hat hier seine ersten Lebensjahre verbracht. Eine weiter Zeitreise verschlägt den Moderator in Gotthelfs Zeiten. Dabei schlüpft er in die Rolle Amors und hilft der Liebe zwischen Ueli und Vreneli auf die Sprünge.

Auch sonst werden die Geschichten von Jeremias Gotthelf Thema sein. So kommt eine direkte Nachfahrin des berühmten Schriftstellers zu Wort. Auch das traditionelle Handwerk wird präsentiert: von der Herstellung von Käse über Trachtenschmuck bis hin zum Alphorn. SRF thematisiert den Kampf ums Überleben von Familienbetrieben, die ihr Handwerk über Generationen weitergegeben haben.

Für Spannung sollen mystische und schaurige Geschichten sorgen. Die Sendung erkundet den Mords- und Spukweg. Zudem muss die Stadt innerhalb der Sendezeit ein Rätsel lösen. Fürs leibliche Wohl wird Grill-Ueli sorgen. Er brät auf dem Grill typische Esswaren aus dem Emmental.

Oberstadt gesperrt

Hauptschauplatz wird der Kronenplatz sein. Am Freitag, 26. Mai, werden vor Ort bereits öffentliche Proben mit Statisten stattfinden. Am Samstag folgt dann nachmittags die Generalprobe. Live gedreht wird die Sendung von 20.05 bis 22.05 Uhr.

Ab dem Dienstag der Sendewoche wird ein Teil der Oberstadt für den Verkehr gesperrt werden. Für Restaurants und Geschäfte, die auf Warenlieferungen angewiesen sind, wird die Stadt Speziallösungen finden, schreibt sie auf ihrer Website.

Ab Dienstag beginnt dann auch das Team von «SRF bi de Lüt» mit dem Aufbau der Infrastruktur. Das gesamte Bühnenmaterial wird mit Lastwagen auf den Kronenplatz gefahren und dort aufgebaut. Bis am Samstagabend die Liveshow beginnt, werden Hunderte Meter Kabel verlegt, Scheinwerfer ausgepackt, Bühnen, Festbänke sowie ein kleines Showzelt aufgestellt. (rsc)