Saignant war das Steak längst nicht mehr

Nicht weniger als 151-mal musste die Stützpunktfeuerwehr Burgdorf im letzten Jahr zu Einsätzen ausrücken – ein neuer Rekord. Zufrieden ist Kommandant Martin Rutschi, dass es dabei weder zu Grossbränden kam, noch Opfer zu beklagen waren. In 21 Fällen galt es einen Brand zu bekämpfen, gleich viele wie im Jahr 2015. Die Zahl der Fehlalarme ging dagegen im Vergleich zum Vorjahr um 5 auf 42 zurück.

Pünktlich zum Beginn des Jahres 2016 musste die Feuerwehr Burgdorf bereits am ersten Morgen ausrücken.

Die Meldung, wonach es in einem Altstadthaus eine Rauchentwicklung gebe, liess den Kommandanten Böses ahnen, «denn das ist immer heikel». Zum Glück zeigte sich dann aber vor Ort, dass es sich nicht um Rauch, sondern um Wasserdampf handelte. Das Expansionssystem einer Heizung führte dazu, dass heisses Wasser des Überlaufs in die Dachrinne floss. Auf die Schnelle betrachtet, sah dies so aus, als würde Rauch zum Dach austreten. Für die Feuerwehrleute gab es beim ersten Einsatz im Jahr 2016 folglich nichts zu ­löschen.

Einsatz für die Katz

Dies traf auch auf den zweiten Alarm am Neujahrstag zu. Um 22.36 Uhr wurde zwar der Brand eines Mofas gemeldet, doch als die Feuerwehr am Ort des Geschehens eintraf, hatten Passanten die Flammen mit einem Handfeuerlöscher erstickt. Den ersten wirklichen Löscheinsatz gab es am 7. Januar. Laut Kantonspolizei Bern gerieten an der Poststrasse kurz nach Mitternacht beim Migros Do It + Garden Paletten in Brand, und eine Glasfront war in die Brüche gegangen. Die von Rauch erfüllten Erd- und Untergeschosse machte die Feuerwehr dann mittels Lüfter rauchfrei. Der Sachschaden am Gebäude belief sich auf mehrere Zehntausend Franken. Die Polizei vermutete Brandstiftung.

Ein besorgter Katzenbesitzer rief am Nachmittag des 30. Ja­nuar die Feuerwehr zu Hilfe, weil sich sein Liebling auf ein Hausdach verirrt hatte. Da das Tier weder ein noch aus wusste, wollte man dieses mittels Autodrehleiter vom Dach herunterholen. Letztlich war der Aufwand für die Katz. Im Rapport des von 16.11 bis 17.15 Uhr dauernden Einsatzes heisst es dazu: «Schliesslich brachte sich die Katze dann aber doch selber in Sicherheit.»

Das brennende Sofa

Weniger mutig war eine andere Katze: Zwar erklomm sie den Wipfel eines Baumes, doch hinunter traute sie sich nicht mehr. Binnen 43 Minuten war dieser Einsatz an einem Nachmittag im Juli erledigt. Im Einsatzprotokoll steht: «Mithilfe einer Leiter wurde die Katze heruntergeholt und den Besitzern wohlbehalten übergeben.» Alarmiert wurden die Wehrdienste auch, weil sich ganz andere Tierchen auf einem Baum niedergelassen hatten: Bienen. Doch weil die Feuerwehr Burgdorf für Bienen und andere Insekten nicht zuständig ist, wurde ein Imker aufgeboten.

Arbeit gab es nicht nur für die Feuerwehr, sondern auch immer wieder für die Kantonspolizei. Diese musste ermitteln, warum auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses ein Sofa in Brand geraten konnte. Die Wehrdienste, die mit einem Tanklöschfahrzeug angerückt waren, hatten das Feuer rasch gelöscht. Gleiches trifft auf eine Mobi-Toil-Toilette zu, die auf einem Parkplatz stand und eines Abends in Brand geriet. Auch in diesem Fall musste die Kantonspolizei den Grund für das Feuer eruieren.

Anbraten will gelernt sein

Zwölfmal musste im letzten Jahr die Öl- und Gaswehr ausrücken. Mehr als zwei Stunden waren die Männer der Burgdorfer Feuerwehr am 12. März im Einsatz, weil ein defektes Fahrzeug eine vier Kilometer lange Ölspur verursacht hatte. «Dies konnte nicht einfach ignoriert werden», heisst es dazu im Einsatzprotokoll. Mittels Bindemitteln und einer Wischmaschine des Tiefbauamtes wurde die Verunreinigung dann aus der Welt geschafft.

Nicht schlecht gestaunt haben dürfte ein Koch oder eine Köchin, die oder der das Mittagessen zubereitete, als plötzlich Feuerwehrleute in der Küche standen und nach dem vermeintlichen Brandherd suchten. Doch die Sache war nur halb so schlimm: Weil beim Anbraten von Fleisch der Dampfabzug nicht eingeschaltet worden war, wurde durch den Rauch die Brandmeldeanlage aktiviert. Zu löschen gab es damit nichts – höchstens den Durst; doch davon ist im Protokoll der Feuerwehr nichts vermerkt. Knapp vier Monate später kam es – wohl andernorts – zu einem genau gleich gelagerten Einsatz.

Wenn das Kabel schmilzt

Noch schlechter erging es einem Bürger, der sich sein Mittagessen in der Mikrowelle erhitzen wollte. Weil er die Speise überhitzte, wurde der automatische Feueralarm ausgelöst. In der Folge mussten die Räume und das Treppenhaus entraucht werden. Kein Glück hatte im Oktober auch jene Person, die sich den Zmittag auf einem elektrischen Tischgrill brutzeln lassen wollte. Ein Defekt führte dazu, dass das Kabel und andere Teile des Grills schmolzen. Beim 141. Einsatz der Feuerwehr Burgdorf im Jahr 2016 gab es jedoch nichts zu tun.

Immer wieder für Arbeit sorgte im letzten Jahr die Emme – zum ersten Mal am 14. Mai. Die Menge von 160 Kubikmeter pro Sekunde vermochte das Flussbett zwar problemlos zu schlucken, Kontrollgänge durch die Piketteinsatzleiter wurden trotzdem durchgeführt. Mit Erfolg: Bei einem Hochwasser von Mitte August konnten 30 Personen rechtzeitig vor den herannahenden Wassermassen gewarnt werden.

Glück im Unglück hatte an einem Sommertag ein Hund: Als die Personenretter der Feuerwehr Burgdorf zu einem Selbstunfall gerufen wurden, waren keine Personen mehr im Fahrzeug, «aber im Kofferraum befand sich ein Bernhardiner» – er konnte aus seiner misslichen Lage befreit werden. (Berner Zeitung)