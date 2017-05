Schilderklau beim Schiessstand

Lausbubenstreich oder böse Absicht? So oder so, lustig war es für die Schützengesellschaft (SG) ­Ersigen nicht, was am letzten Freitag geschah: Während des Schiessbetriebs haben Unbekannte die beiden Absperrungen auf dem Waldweg entwendet. Dies schreibt die Gesellschaft in einem Facebook-Post, und «20 Minuten online» berichtete.

Als der Schützenmeister die Ketten und Warntafeln, die Spaziergänger vom Durchgang abhalten sollen, wieder habe wegräumen wollen, seien sie verschwunden gewesen, sagt SG-Präsident René Wolflisberg gegenüber dieser Zeitung. Die Täterschaft habe nicht nur sich selbst, sondern auch alle, die den Weg frei passieren konnten, in Gefahr gebracht, heisst es auf Facebook.

Zu einem Unfall ist es aber nicht gekommen. Die Gefahr, dass etwas passiere, sei zum Glück nicht sehr hoch gewesen, hält Wolflisberg fest. Die Schilder hatten sich hinter der ganzen Anlage, also noch hinter dem Kugelfang, befunden. Schüsse, die an der Zielscheibe vorbeigehen, werden in der Regel aufgefangen. Einzig bei Querschlägern oder einem Manipulationsfehler mit dem Gewehr bestehe ein gewisses Risiko. «Zu 99,9 Prozent passiert aber nichts.» Trotzdem müsse man sich für den unwahrscheinlichen Fall absichern, so der Präsident.

«Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum jemand so etwas tut», sagt Wolflisberg. Die Tafeln seien trotz der Suche im Wald nicht wieder aufgetaucht. Die Schützengesellschaft ruft dazu auf, sie zurück­zubringen. Den Vorfall habe man der Polizei gemeldet, aber keine Anzeige erstattet. Wolflisberg hofft nun, dass künftig keine so unüberlegten Aktionen mehr ­vorkommen. Und die Gesellschaft denkt über die Anschaffung von Barrieren nach. (nnh)