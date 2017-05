Schutz für Schalenlose

Jetzt gibts die ersten Schweizer Frühkartoffeln im Detailhandel zu kaufen. Dies ist einerseits dem Einsatz der Landwirte zu verdanken, anderseits der Kartoffelhändlerin Terralog AG in Rüdtligen-Alchenflüh. Denn die jetzigen Frühkartoffeln haben noch keine Schale, sondern nur eine dünne Haut.

«Und ohne Schale sind sie kaum haltbar», sagt Jean Pascal Moret, Produktleiter Speisekartoffeln bei Terralog. Viele Bauern verkaufen aus diesem Grund ihre Frühkartoffeln an Gastrobetriebe, dort werden sie bereits am Tag der Anlieferung verarbeitet.

Die Terralog hat sich des Haltbarkeitsproblems angenommen und ein spezielles Verpackungsverfahren entwickelt. Die Kartoffeln werden unter Schutzatmosphäre in einen speziellen Beutel verpackt, damit die schalenlosen Kartoffeln geschützt sind.

Dank dieser Vorgehensweise ist ohne Qualitätseinbusse eine Lagerung von drei bis vier Tagen möglich, sagt Moret und fügt hinzu, dass sie national die einzige Firma seien, die mit diesem Folienprinzip die Frühkartoffeln abpacken.

Positive Bilanz

Eingeführt wurde das neue Verpackungssystem bereits im letzten Jahr, nach einer Pilotphase. Die Bilanz 2016 fällt positiv aus. «Wir haben ungefähr 200 Tonnen Kartoffeln abgepackt», so Moret. Heuer rechnet er sogar mit einer Zunahme. Denn nebst der Migros wird neu auch der Detailhändler Manor beliefert.

Die Kartoffeln, die bereits in den Regalen der Migros liegen, wurden im Genferseegebiet gegraben. Demnächst folgt die Ernte im Tessin und im Rheintal. Ende Mai und Anfang Juni werden auch Landwirte aus dem Mittelland Kartoffeln an die Terralog verkaufen. «Von der Ernte bis zur Auslieferung vergehen maximal 24 Stunden», sagt Moret.

Der Produzent bekommt für die Frühkartoffeln einen höheren Preis ausbezahlt als bei den schalenfesten Kartoffeln, die ab Mitte Juni gegraben werden. Moret begründet den Preiszuschlag mit der intensiveren Pflege und dem höheren Anbaurisiko wie beispielsweise Frost.

Auch in Papiersäcken

Auch Coop verkauft Schweizer Frühkartoffeln, diese liegen ab Ende der nächsten Woche in den Regalen des Grossverteilers. Angeboten werden die Kartoffeln jedoch in Papiertaschen. «Plastiksäcke haben in internen Tests keine längere Haltbarkeit gebracht», sagt Coop-Mediensprecherin Angela Wimmer.

Ebenfalls in den nächsten Tagen plane die Fenaco die Aufnahme der Schweizer Frühkartoffeln ins Sortiment der Detailhändler aufzunehmen, sagt Jörg Schär, Leiter Frischkartoffeln bei Fe­naco Landesprodukte.

In diesem Segment werde die Ware vorwiegend in Kleinpackungen – das heisst in Plastikbeuteln, Netzen sowie Papiertaschen – angeboten. «Zum Teil werden die schalenlosen Kartoffeln unter Schutzatmosphäre verpackt, damit die Haltbarkeit der sehr anspruchsvollen Ware verbessert werden kann», erklärt Jörg Schär. (Berner Zeitung)