Seiler setzt auf die Oberstadt

Das Eisenwarengewerbe am Kronenplatz hat Tradition. Im Zentrum der Burgdorfer Oberstadt werden seit mehr als 100 Jahren Werkzeuge, Eisenwaren, Beschläge und Haushaltartikel verkauft. Wohl hat sich die Frontseite des Hauses an der Hohengasse 31 in den letzten Jahrzehnten verändert, und das Erdgeschoss – speziell das grosse Schaufenster – wurde den Bedürfnissen eines modernen Geschäftes angepasst. Doch den Charme des Interieurs hat der Traditionsbetrieb bis heute behalten.

Geändert hat sich freilich das Angebot. Vom Vollsortiment, das Ernst Seiler 1928 bei seinem Eintritt in die und seiner finanziellen Beteiligung an der Eisenhandlung H. Frey & Co. feilhielt, hat sich die Firma nach und nach getrennt. Landwirtschaftliche Artikel sucht man heute vergeblich.

Auch Bereiche, die nach der Gründung der E. Seiler AG im Jahr 1948 dazukamen, etwa die Glaserei, der Modellbau, Gartengeräte und Rasenmäher, sind verschwunden. Beat Seiler, der die Firma heute in dritter Generation führt, schätzt, dass das Vollsortiment im traditionellen Sinn einst 100 000 verschiedene Artikel umfasst hatte.

Vom Schreiner zum Privaten

Die Liquidation der klassischen Eisenwarenabteilung – Schrauben, Nägel, Befestigungstechnik und Eisenwaren – vor 17 Jahren war auch eine Folge der sich verändernden Nachfrage und der erschwerten Zufahrt seit der Parkhauseröffnung sowie der neuen Verkehrsordnung. Schreiner, die Nägel und Schrauben über Jahrzehnte bei Seiler kauften, wurden neu direkt von Produzenten und Zulieferern bedient.

Jetzt trennt sich die Traditionsfirma am Kronenplatz nach 40 Jahren auch noch vom Bereich Haushalt- und Geschenkartikel. «Dies hat sich in den letzten Jahren abgezeichnet», sagt Beat Seiler und ergänzt: «Der Verkauf von Geschirr war stark rückläufig. Vor 20 und mehr Jahren gönnte man sich noch ein schönes Service, heute kaufen sich viele ein Set in der Ikea.»

«Akzente setzen»

Zum Schnee von gestern wurden auch die einst obligaten Hochzeitslisten. Diese Einnahmequelle sei komplett weggebrochen. Doch nicht nur Geschäfte an der Lyssacher Einkaufsmeile machten dem Fachgeschäft in der Oberstadt das Leben schwer, sondern auch der boomende Internethandel. Erschwerend kam dazu, dass sich Seilers Schwester, die den Haushalt- und Geschenkbereich geführt hat, jetzt beruflich neu orientieren will.

Die Redimensionierung des Angebotes ist allerdings keine Bankrotterklärung. Im Gegenteil. «Wir konzentrieren uns jetzt auf die verbliebenen Schwerpunkte und setzen hier Akzente», betont der 54-jährige Firmenchef. Ausgebaut werde der Bereich Schliesstechnik, «wo wir bereits heute sehr gut aufgestellt sind und auch regional einen guten Namen haben». Das Thema Sicherheit habe in der Bevölkerung einen hohen Stellenwert, der in den nächsten Jahren sicher noch zunehmen werde, ist Seiler überzeugt.

Gerade in diesem Bereich sei eine fundierte Fachberatung nötig. «Da kann man nicht einfach zum Grossverteiler gehen, einen Artikel aus dem Gestell nehmen und dann selbst einbauen.» Wer auf Sicherheit Wert lege, müsse sich auf eine ­fachmännische Montage und einen zuverlässigen Service verlassen können. «Dies können wir unseren Kunden bieten», sagt Seiler. Zu diesen gehört auch die Stadt Burgdorf. «Eben haben wir die Baudirektion mit einer neuen Schliessanlage ausrüsten können.»

Schluss mit Wehklagen

Erfolgreich hat die E. Seiler AG in den letzten Jahrzehnten auf Nischenangebote gesetzt. Zum Beispiel auf Holzkochherde, Pumpen aller Art, Drechselbänke und professionelle Elektrowerkzeuge. Mit solchen Produkten könne sich seine Firma von der Konkurrenz abheben. Und einer fundierten Beratung: «Wir nehmen uns Zeit für die Kunden, selbst wenn sie zwei- oder dreimal kommen, bis sie sich zum Kauf ent­schliessen.»

Solche Leistungen seien für Kunden entscheidend, den Weg in die Oberstadt unter die Füsse oder die Räder zu nehmen. Selbst wenn Beat Seiler in den letzten Jahren miterleben musste, wie Metzgereien, Bäckereien, die Drogerie und der Manor sowie weitere Läden für den täglichen Bedarf aus der Altstadt verschwunden sind, ist er nach wie vor überzeugt, am Kronenplatz mit Erfolg geschäften zu können.

«Seit bald 40 Jahren wohne und arbeite ich in diesem Haus. Die Oberstadt ist mein Leben», hält der Unternehmer fest. Zu oft gehe bei dem steten Wehklagen vergessen, dass es noch immer mindestens 30 Geschäfte, zehn Restaurants und Bars, das Theater Z und das Casino-Theater, Coiffeursalons, Arztpraxen und Architekturbüros gebe, die in der Oberstadt aktiv seien.

Schwerpunkt Onlinehandel

Und wenn Beat Seiler überzeugt ist, dass er mit seinem nun etwas redimensionierten Geschäft und abseits des grossen Passantenstroms einer erfolgreichen Zukunft entgegensteuert, dann tut er dies auch aus einem weiteren Grund: «Wir haben die Wichtigkeit des Onlinehandels rechtzeitig erkannt.» Seit 2004 ist die E. Seiler AG auf Ricardo.ch präsent und nutzt dies ebenso als Werbeplattform.

Bis heute erfolgten gegen 10 000 Direktverkäufe über Ricardo.ch. Was Seiler besonders freut: «Wir erreichen in Kürze 7000 zu 100 Prozent positive Bewertungen.» Oft kämen Internetkunden dann noch ins Geschäft in der Oberstadt. Und: «Wer bei uns online einkauft, kann bei Problemen und Fragen anrufen.» (Berner Zeitung)