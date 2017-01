Sogar Max Frisch mischte sich ein

«Wird Burgdorf zur Hochburg des schweizerischen Muckertums und Dörfligeistes?», fragte die Boulevardzeitung «Blick» zu Beginn des Jahres 1967. An den Kioskaushängen war am 9. Februar gar zu lesen: «Burgdorf: Hochburg der Spiessbürgerei?».Was war geschehen, dass die Stadt im Emmental schweizweit zu dieser zweifelhaften Ehre gekommen war? Im eben erschienenen Burgdorfer Jahrbuch 2017 zeigt Heinz Fankhauser nach einer aufwendigen und akribischen Recherche die Fakten auf, die zum Literaturskandal von 1967 geführt haben.

Der heute 82-jährige Autor des Textes war im November 1966 eines von fünf Gründungsmitgliedern der Gruppe 67. Dem sogenannten ­Forum für progressive Kunst gehörten zudem Walter Aeschimann, Toni Zimmermann, Peter Zünd und als Jüngster Martin Schwander an.

Aktion im Keller

«Wir wollen versuchen, einem wahrscheinlich kleinen, aber ­interessierten Publikum Gelegenheit zu geben, Schriftsteller und Künstler experimenteller Richtungen, aber auch zeitgenössische Schweizer Schriftsteller kennen zu lernen», war im Gründungsmanifest zu lesen. Im ­Visier hatten die Initianten der Gruppe 67 zum Beispiel Neo-Dadaisten, Politlyriker, Protest- und Folksänger, Maler fantastischer Richtung sowie Vertreter der Computermusik.

Den Auftakt machte am 12. November 1966 in der Stadtbibliothek Burgdorf der Arzt und «Röntgo-Poet» Walter Vogt. Nach der Lesung fand unter den achtzehn Anwesenden eine lebhafte Diskussion statt. Im Keller eines Neubaus am Elfenweg gaben dann am 13. Dezember an der zweiten Lesung die drei Kellerpoeten Uli Baumgartner, Peter Lehner und Sergius Golowin «unrühmliche Polit- und Polizlyriker-Verse» zum Besten.

Dieser Anlass war der Grund, weshalb sich das Schweizer Fernsehen für die Gruppe 67 zu interessieren begann. Erste Leserbriefe im «Tägu» («Burgdorfer Tagblatt») provozierte dann Anfang Januar 1967 die Lesung des Berner Schriftstellers René E. Mueller. Weil zwei Polizisten in Zivil unter den Zuhörern waren, las «der Prototyp des Berner Asozialen» erst weiter, als die Beamten den Keller verlassen hatten.

Der Stein des Anstosses

Nur eine Woche nach Muellers Auftritt stellte der junge Schweizer Autor Guido Bachmann sein Buch «Gilgamesch» vor. Für Sprengstoff war gesorgt, zumal auf der Umschlagklappe des ­Buches geschrieben stand: «Wir müssen darauf hinweisen, dass das Buch keinesfalls an Jugend­liche verkauft werden darf.» Vor Bachmanns Auftritt hatte der ­17-jährige Oberburger Gymnasiast Martin Schwander das Buch gelesen und dann einigen Klassenkameraden zur Lektüre übergeben. Hellhörig waren allerdings auch drei Lehrer des Gymnasiums Burgdorf geworden, weshalb sie an der Lesung teilnahmen.

Was sie zu hören bekamen, muss für Entsetzen ­gesorgt haben – eine kurze Textpassage: «Es wurde Roland elend vor Lust und Grauen; und er sagte deutlich: ‹Christian! Wir wollen es oft tun. Alles ist erlaubt, wenn man sich liebt.› Roland drehte sich langsam um. Christian stand nackt auf dem Bett, andächtig, eine schlanke und weisse Gestalt. Roland sog geblendet den Anblick mit tiefem, zitterndem Atem ein. Er gab sich dem Unausweichlichen preis . . .»

Die Konsequenzen

Damit war für die drei Gymnasiallehrer und Rektor Emanuel Leidig die Grenze des Zumut­baren überschritten worden: Die Gymnasiasten, die der ­Lesung beigewohnt hatten, wurden ins Rektorat zitiert. Sie mussten Auskunft geben, inwieweit sie bei der Gruppe 67 aktiv mitwirkten. Leidig, der das Buch «Gilgamesch» zwar nicht gelesen hatte, sich aber, wie Fankhauser im Jahrbuch schreibt, «einlässlich informiert» hatte, war trotzdem klar, dass die Lesung eine Schweinerei gewesen war. Aus diesem Grund informierte er auch die Mittelschulkommission.

Für Martin Schwander hatte das Verteilen des Buches Konsequenzen: Wegen des Vorwurfs, er habe pornografische Literatur unter Minderjährigen verbreitet, wurde der Gymnasiast vom Unterricht ausgeschlossen. «Sie sind bis auf weiteres suspendiert, also nicht nur von dem Schulunterricht, sondern von allen Schulanlässen», schrieb Rektor Leidig in einem Brief an Schwanders Vater und machte eine Anzeige an den Jugend­anwalt. Dieser informiert den 17-Jährigen über das Jugendstrafrecht, konfiszierte das Gästebuch der Gruppe 67 und empfahl Schwander, fortan Bücher von Meinrad Ing­lin, Susy Langhans-Maync oder Emil Balmer zu lesen.

«Blick» lässt Bombe platzen

Von diesen Vorgängen und der disziplinarischen Massnahme gegen den minderjährigen Schwander wussten erst nur wenige Burgdorferinnen und Burgdorfer. Dann aber liess der «Blick» die Bombe mit einer schmissigen Schlagzeile platzen: «Burgdorf: Hochburg der Spiessbürgerei? Darum wurde Martin Schwander vom Gymnasium ausgeschlossen.» Die Zürcher Journalisten machten sich darüber lustig, dass «Burgdorfs Kulturheger den Sittenrichter zu mobilisieren versuchten», obwohl das Buch «Gilgamesch» in Berner Buchhandlungen für 25.90 Franken uneingeschränkt erhältlich sei – sogar in der Evangelischen Buchhandlung.

Unter dem Titel «Der Burgdorfer Literatur-Skandal» befasste sich einen Tag nach dem «Blick» auch das «Burgdorfer Tagblatt» mit dem Thema. Neben einer sachlichen Berichterstattung verfasste Redaktor Heinz Däpp einen bissigen Kommentar, wobei er sich auf die Seite des Schülers schlug. Die Leserbriefe liessen nicht lange auf sich warten. «Es steht eindeutig fest, dass ein abseitig veranlagter Schriftsteller eine Lesung gehalten hat, in der homosexuelle Exzesse beschrieben wurden», schrieb ein Leser, der die disziplinarische Massnahme von Rektor Emanuel Leidig lobte. Und weiter: «Wir lassen uns lieber als Spiesser beschimpfen, als dass wir zu jeder Unsauberkeit Ja und Amen sagen.»

Prominente Unterstützung

Andere geisselten das Vorgehen des Rektors, zumal dieser das kritisierte Buch gar nicht gelesen hatte. Einer schrieb, auch in Werken von klassischen Autoren wie Shakespeare und Rabelais würden Stellen auftauchen, «über deren Obszönität kein Zweifel bestehen kann». Man schlage den Sack und meine den Esel, monierte ein anderer Schreiber. Denn: «Können Sie sich diese ärmsten Tertianer (17- bis 18-Jährige) vorstellen, die plötzlich durch ein Buch über Homosexualität verdorben worden sind? Wenn dem aber tatsächlich so sein sollte, dann liegt der Fehler nicht im ‹Gilgamesch›, sondern in der falschen elterlichen Erziehung und Aufklärung.»

Zur Feder griff im fernen ­Onsernonetal auch Schriftsteller Max Frisch. Er sprach dem vom Gymnasium ausgeschlossenen Martin Schwander Mut zu: «Die Schule wird Sie wieder aufnehmen, denke ich, sonst wird die ­Öffentlichkeit sich um die Schule kümmern.» Schützenhilfe erhielt der Gemassregelte ebenso von seinen Mitstreitern der Gruppe 67: «Als erwachsene Mitglieder der Gruppe verwundern wir uns, dass sich der ganze ‹heroische› Angriff allein gegen Martin Schwander richtet.» Sie seien ­jederzeit bereit, ihre Ansichten über Politik und Literatur «vor jeder Instanz zu vertreten».

«Die Schule wird Sie wieder aufnehmen, denke ich, sonst wird die Öf­fentlichkeit sich um die Schule kümmern.»



Schriftsteller Max Frisch an den suspendierten Gymnasiasten

Am 16. Februar 1967, eine Woche nach den ersten Schlagzeilen, meldete der «Blick» in grosser Schrift: «Sieg für Schwander. Die Schulkommission des Gymnasiums Burgdorf hat die Suspendierung Martin Schwanders (17) aufgehoben. Sobald Martins Klasse aus dem Skilager zurück ist, kann er wieder am Unterricht teilnehmen.» Der Grund für das Umdenken: Die Jugendanwaltschaft hatte das Verfahren gegen Schwander «mangels subjektiven Tatbestandes» aufgehoben.

Ende gut, alles gut? Nicht ganz. So stellte zum Beispiel Pfarrer Emil Blaser fest: «Burgdorf ist für viele Mitbürger zwischen Bodensee und Genfersee in eine Beleuchtung à la Seldwyla gerückt.» Und dies nur, weil ein Rektor sich «offenbar etwas geirrt» und die Suspendierung eines Schülers «etwas hastig» verfügt habe.



Burgdorfer Jahrbuch 2017: «Vor 50 Jahren: Der Burgdorfer Literaturskandal 1967», Heinz Fankhauser; info@haller-jenzer.ch;

ISBN 978-3-9523481-7-8. (Berner Zeitung)