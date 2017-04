Sorge tragen zur Bildung

«Welche Bedeutung hat die Bildungslandschaft für die Zukunft des Emmentals?» Diese Frage stand am Mittwochabend im Mittelpunk der Regionalkonferenz Emmental. Zum Regiotag in den Gasthof Rössli nach Zollbrück gekommen waren Politiker und Verantwortungsträger der Emmentaler Gemeinden, wie auch Vertreter aus Bildungsinstitutionen.

Ein wichtiger Rohstoff

Und Theo Ninck, Amtsvorsteher Mittelschul- und Berufsbildungsamt im Kanton Bern, brachte es gleich auf den Punkt. «Bildung ist ein wichtiger Rohstoff und ein Wirtschaftsfaktor für die Zukunft», sagte er. Es sei deshalb wichtig, in allen Regionen des Kantons gute Bedingungen für die Berufsbildung zu schaffen. Rund 700 Millionen Franken gebe der Kanton Bern pro Jahr dafür aus.

Wie Theo Ninck weiter ausführte, werden im Emmental derzeit rund 160 Berufe ausge­bildet. Allerdings stelle er zunehmend einen Trend fest, dass Auszubildende vermehrt in die Stadt fahren würden, um zu lernen. Im Emmental gelte es deshalb bei ­Eltern und Ausbildungsbetrieben, vermehrt Promotionen für eine Lehre vor Ort zu ­machen.

Attraktive Verbindungen

Auch Christian Joos, Direktor am Gymnasium Burgdorf, stellt fest, dass junge Leute gerade aus dem oberen Emmental statt in Burgdorf in Bern das Gymnasium besuchen. Dies habe nicht zuletzt auch mit den attraktiveren Verbindungen im öffentlichen Verkehr zu tun.

«Wir müssen aufpassen, dass nicht noch mehr Schüler abwandern», betonte der Direktor. Zumal sich sinkende Schülerzahlen auch auf das Ausbildungsangebot am Gymnasium in Burgdorf auswirken können.

Duale Berufsbildung

Als im Emmental gut verankert bezeichnete Thomas Wullimann, Direktor Bildungszentrum Emme, die duale Berufsbildung. Die Schule sei gegenwärtig daran, ein neues Konzept für Integrationsklassen auf der Stufe Vorlehre zu entwickeln.

Für einen hohen Bildungsstandard im Emmental setzt sich zudem der Verein Bildungsraum Emme ein. «Es ist unser Ziel, eine Lobby zu schaffen, um ein gutes Ausbildungsangebot im Emmental zu erhalten», sagte Präsidentin Madeleine Oberhänsli. Dem Verein gehören mittlerweile 23 Gemeinden an.

Zudem findet in diesem Jahr am Wochenende vom 25. und 26. August in der ­Ilfishalle in Langnau die Lehrstellenbörse Emmental der jungen Wirtschaftskammer statt. (Berner Zeitung)