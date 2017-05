Toter Mann aus Emme geborgen

Schockierende Entdeckung am Sonntagnachmittag in der Emme: Kurz nach 14.30 Uhr meldeten Passanten der Kantonspolizei Bern, dass bei Zollbrück eine leblose Person in der Emme treibe. Die ausgerückten Rettungskräfte konnten im Rahmen einer Suchaktion eine leblose männliche Person feststellen und diese in der Folge bei Oberburg aus dem Fluss bergen, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte.

Die Identifikation des Mannes steht noch aus. Über mögliche Todesursachen konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Entsprechende Abklärungen dazu seien im Gang. Neben mehreren Patrouillen und Spezialisten der Seepolizei der Kantonspolizei Bern waren auch zwei Helikopter der Rega, die Feuerwehr Burgdorf sowie zwei Ambulanzteams im Einsatz. (mib/pkb)