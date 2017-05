Unter Strom unterwegs

Gekonnt kurvt Francesco Rappa mit dem grasgrünen Scuddy, einem Elektroscooter, durch die geräumige Halle des Schützenparkes im ehemaligen Schafroth-Areal. Noch werden letzte Ar­beiten am Edelrohbau getätigt. Nächsten Freitag dann, am 19. Mai, wird die gut 800 Quadratmeter grosse Halle bereit sein für die einzigartige Pop-up-Ausstellung.

Während sechs Monaten wird dort unter dem Begriff E-Mobile-City eine Vielfalt von unterschiedlichsten Elektrofahrzeugen gezeigt. Tesla etwa macht es anlässlich dieser Ausstellung möglich, die neuesten Modelle der Elektrolimousinen auf den Strassen Burgdorfs zu testen. Aber auch Rikschas laden zu Entdeckungstouren in der Umgebung ein. Ebenfalls dabei ist die Herzroute, welche künftigen Elektrobikenutzern die schönsten Strecken des Emmentals vorstellen wird.

Der bereits erwähnte Scuddy indes, welchen Rappa, seines Zeichens Schützenparkverwalter der Lubana AG, ausgiebig getestet hat, ist ein innova­tives Dreirad mit Strassenzulassung. Ob Skateboards, Rollschuhe oder der harleyähnliche ­E-Cruiser mit dem exotischen Namen Urlette, alle haben sie etwas gemeinsam: Sie brauchen Strom.

Das sei kein Problem, so Rappa, werden doch die drei ­historischen, inzwischen sanierten Schützenparkgebäude der ehemaligen Flachspinnerei aus dem Jahre 1839 strommässig aus dem eigenen geschichtsträchtigen Wasserkraftwerk gespeist.

Passend zur Abstimmung

So können denn die interessierten Besucher der Pop-up-Ausstellung kurz vor der Abstimmung zur Energie 2050 die unterschiedlichsten Elektrofahrzeuge testen. Sich dabei dem Gefühl einer lautlosen Beschleunigung rund ums Areal hingeben oder im Innern der Halle einen Parcours meistern. Als Zielpublikum angesprochen sind Leute im Alter zwischen 16 und 65 Jahren.

Ergänzend zur Ausstellung, in welcher die einheimischen und auswärtigen Aussteller ihre Produkte kostenlos präsentieren können, lädt eine Bar mit Lounge, betrieben von Das Konzept aus Thun, zum Verweilen ein. Weiter würden während des ganzen Sommers punktuelle Kultur- und Businessevents für Lichtblicke sorgen, erklärt Rappa.

Entdecken, erleben, testen

Auch wenn die Stadt Burgdorf zu den Vorreitern des eidgenössisch anerkannten Labels Energiestadt gehört, sei sie hier nur am Rande involviert, so der 51-jährige BDP-Gemeinderat. Die Tatsache aber, dass die saubere und zukunftsgerichtete Elektromobilität zurzeit in diversen Bereichen der Fortbewegung Einzug halte, mache den Anlass umso interessanter.

Passt zum Schafroth-Areal

Eine weitere positive Komponente des Events, so Rappa, sei die zentrale Lage zwischen Schützenmatte und der Altstadt. Zwischen Naherholungsgebiet, Kultur- und Sportmöglichkeiten. Insofern hofft auch der Eigentümer der Schützenparkliegenschaft, Engelberg Spöri aus Bern, welcher die Ausstellung finanziert, dass der eine oder andere Aussteller Gefallen am Standort Burgdorf, speziell an der Liegenschaft Schützenpark, finden wird. Ist diese doch bis anhin fast ausschliesslich zwischengenutzt worden. Nicht zuletzt passe das Visionäre einer neuen und zukunftsweisenden Technologie gut zu der textilen Vorreitergeschichte des Schafroth-Areals im 19. Jahrhundert, so Rappa.

Eröffnung E-Mobile-City: Freitag, 19. Mai, 15 bis 20 Uhr, und Samstag, 20. Mai, 10 bis 20 Uhr, Sägestrasse 18, Burgdorf. (Berner Zeitung)