Verhängnisvolle ­Liebschaften

«Amour fou»: So nennt der Franzose die Art von Beziehung, die ein 35-jähriger Emmentaler kurz nacheinander mit zwei Frauen gepflegt hat. Er dominierte seine Gespielinnen mit körperlicher und verbaler Gewalt.

Sie liessen sich die Peinigungen gefallen, ohne ernsthaft aufzumucken oder sich von ihm zu trennen – ganz im Gegenteil. Sie schliefen weiterhin freiwillig mit ihm.

Sie belasten ihn auch nicht übermässig, als er nun vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau sitzt, wo er sich seit Dienstag wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung, einfacher Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Sachentziehung, versuchter Nötigung, Beschimpfung, Missbrauch einer Fernmeldeanlage und Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten hat.

«Eigentlich ganz ein Lieber»

«Eigentlich», sagt eine der Frauen, sei der Beschuldigte «ganz ein Lieber». Jedes Mal, wenn wieder «etwas» passiert sei, habe er sich entschuldigt und ihr versichert, dass derlei nie wieder vorkommen werde.

Seine Stimmung könne jedoch aus dem nichtigsten Anlass von einer Sekunde auf die andere kippen, fügt sie an: «Dann wird er zum Monster.» Einmal habe sie zum Beispiel etwas Hanf in die Toilettenschüssel geworfen. Daraufhin sei er «total ausgerastet»: Mit einem Bambusbesenstiel habe er so heftig auf sie eingeprügelt, bis der Stock gebrochen sei.

Diesen und andere Vorfälle schildert die Frau in einem Tonfall, der keineswegs darauf schliessen lässt, dass sie sich als Opfer fühlt. Dazu passt, dass sie irgendwann sagt, sie fühle sich «irgendwie mitschuldig».

Detaillierte Erinnerungen an die Übergriffe habe sie kaum mehr, teilt sie Gerichtspräsident Roger Zuber und den zwei Laienrichterinnen mit. «Vieles habe ich vergessen, manches habe ich verdrängt.»

Was sie noch genau wisse, sei, dass er sie ständig mit ihrem verstorbenen Baby unter Druck gesetzt habe. Wenn sie im Bett nicht parierte, habe er ihr damit gedroht, den Leichnam des Kindes auszugraben und vor ihre Haustür zu legen.

Sie hörte auf, sich zu wehren

Die andere Ex-Partnerin des ­Beschuldigten sagt ebenfalls ohne übertriebenen Belastungseifer aus. «Die Beziehung lief im Grunde nicht schlecht», fasst sie zusammen – erwähnt aber auch: «Er hat selber gesagt, er sei Frauen gegenüber gewalttätig – ganz besonders dann, wenn Drogen mit im Spiel sind.»

Wie brutal er werden kann, ­erlebte sie in jener Nacht, in der er mit ihr ungeschützten Geschlechtsverkehr haben wollte. Nachdem sie ihm den Wunsch abgeschlagen hatte, legte sich der Beschuldigte auf sie, hielt sie an den Handgelenken fest und drang in sie ein, ohne ein Kondom überzuziehen.

«Da er stärker und kräftiger war als sie und aus Angst, er würde sie schlagen, hörte sie auf, sich zu wehren», heisst es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft.

Der mehrfach vorbestrafte Mann aus der Region Burgdorf, der seit über einem Jahr im vorzeitigen Strafvollzug auf dem Thorberg sitzt, räumt vor Gericht ein, die Frauen geschlagen und bedroht zu haben. Auch Nötigungen mit dem toten Baby, im Chat und per Telefon streitet er nicht ab.

Den Vorwurf der Vergewaltigung weist er aber weit von sich. Diese Anklage basiere auf der Aussage von zwei rachsüchtigen Frauen, «denen ich psychisch und physisch wehgetan habe», was er heute bedauere.

66-seitiges Gutachten

Vom Vorsitzenden mit der ärztlich belegten Tatsache konfrontiert, dass eine seiner Gespielinnen nach dem Geschlechtsverkehr mit ihm verletzt war, antwortet er, dass es beim Sex halt oft «etwas härter» zu und her gegangen sei. «Eine Vergewaltigung war das nicht. Ich habe es gar nicht nötig, eine Frau zum Sex zu zwingen.»

Bis am Freitag nimmt sich das Dreiergremium Zeit, um über die Schuld des Mannes zu entscheiden. Das Strafmass verkündet es später. Denn einen Tag vor der Verhandlung ging beim Gericht ein 66-seitiges forensisch-psychiatrisches Gutachten ein, das das Amt für Strafvollzug über den Beschuldigten – und ohne Wissen der Verfahrensbeteiligten – in Auftrag gegeben hatte.

In diesem Dokument geht es laut Roger Zuber auch um Fragen der Zurechnungsfähigkeit. Das Gericht, der Vertreter der Staatsanwaltschaft und der Verteidiger des Beschuldigten wollen die Expertise erst gründlich studieren, bevor sie sich darüber Gedanken machen, was mit dem Mann geschehen soll. (Berner Zeitung)