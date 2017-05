Vorübergehend zu Hause

Der Altbau mit Veranden, hohen Decken, Holzböden und Gewölbekeller liegt an einer viel befahrenen Ortsdurchfahrtsstrasse irgendwo im Emmental. Der Boden eines Zimmers im zweiten Stock ist übersät mit achtlos hingeworfenen Kleidern. Die Decke liegt unordentlich auf der Matratze. Auf dem Nachttisch saugen ein paar Lautsprecher Strom aus der Steckdose. Neben dem Bett steht ein schwarzer Rollkoffer.

Der Standort des Sozialpädagogischen Interventionszentrums (SIZ) der Stiftung Passagio muss geheim bleiben. Denn hier finden jene Jugendliche ein vorübergehendes Zuhause, die ent­weder gerade keines haben oder vorläufig nicht mehr in ihres zurückkehren können oder wollen (siehe Infobox).

Zwischen Stuhl und Bank

Die Stiftung Passaggio mit Sitz in Lützelflüh gibt es seit dem Jahr 2000. Das SIZ ist seit zwei Jahren ein Angebot der Stiftung und richtet sich an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden (Kesb), an Sozialdienste und Jugendanwaltschaften im deutschsprachigen Raum. Es bietet eine schnelle und vor allem unbürokratische Aufnahme von gefährdeten Kindern bis zu 18 Jahren.

Marco* schöpft Nudeln in das eine und Karotten in das andere Sieb. Aus einer kleinen Pfanne verteilt er das geschnetzelte Poulet mit Rahmsauce auf die Teller. Es ist Freitagabend. Das Ende einer typischen und zugleich untypischen Woche im SIZ.

«Hier geht es um Individuen. Hier ist die Ausnahme die Regel.»Ruedi Trachsel, Leiter Stiftung Passaggio

«Hier geht es um Individuen. Hier ist die Ausnahme die Regel», sagt Ruedi Trachsel, ein grosser, breiter Mann mit spärlichen, ergrauten Locken. Den Sozialpädagogen sieht man ihm nur am bunten Foulard an. Trachsel ist Leiter und Mitbegründer der Stiftung. Essenszeit.

An der Wand am Tischende hängt ein gerahmtes Bild mit der Aufschrift: «Auch wer nicht isst, sitzt am Tisch.» Solche pädagogischen Merkzettel sind unauffällig im ganzen Haus verteilt. Derzeit leben vier Jugendliche in der Wohngruppe. Zwei haben schon Wochenende. Sie sind für zwei Tage zurück zu den Eltern gegangen.

Nur Marco und Livio* sind noch hier. Nach dem Essen dürfen sie ausgehen, bis Mitternacht. Am Samstag können auch sie nach Hause.

Die Flucht

Das von Marco gekochte Essen schmeckt gut. Nur die Nudeln sind etwas versalzen. Marco sitzt breitschultrig am Tisch. Er hat Schweissperlen auf der Nase. Trotzdem wirkt er ruhig. Die Ruhe aber kommt einem vor wie jene vor dem Sturm. Marco ist 15 Jahre alt. Er ist auch hier unter lauter Ausnahmen eine Ausnahme.

Er ist hier, weil sein Beistand im Kanton Basel derzeit nicht weiterweiss. Die Stiftung Passaggio hat für Marco keinen klaren Auftrag bekommen. Sie bietet ihm lediglich vorübergehend ein Zuhause. Die Mutter kann schon seit Jahren nicht mehr für ihn sorgen. Den Vater kennt er nicht.

Marco hat alle Stufen durchlaufen. Er war in psychiatrischer Behandlung, in Heimen, in Kliniken. Zuletzt war er ein Jahr lang auf einem Bauernhof bei einer Pflegefamilie. Bis er davonlief. Ein paar Tage später griff ihn die Polizei in Basel wieder auf. Er wollte zu seiner Mutter. Das war vor zwei Wochen.

Die Polizei wurde auf ihn aufmerksam, weil er in der Öffentlichkeit von Selbstmord sprach. Sie brachten ihn in den psychiatrischen Notfall, danach kam er in das dortige Kriseninterventionszentrum. Warum Marco getürmt war, ist nicht restlos geklärt. Angeblich hatte ihn sein Pflegevater geschlagen, sagt Ruedi Trachsel.

Pflegefamilien seien zwar eine gute Lösung. Aber sie brauchten Unterstützung.

«Mehr als eine Ohrfeige war es wohl nicht. Trotzdem ist das natürlich nicht tolerierbar.» Pflegefamilien seien zwar eine gute Lösung. Aber sie brauchten Unterstützung. Sonst könne es schnell zu einer Überforderung kommen.

Wie es nun mit Marco weitergehen soll, ist nicht klar. Deshalb brachte man ihn vor zwei Wochen mit dem Kastenwagen von Basel nach Bern. Jetzt ist er hier in der Wohngruppe des SIZ und wartet darauf, dass der Beistand entscheidet, wo er künftig leben wird.

Für Ruedi Trachsel ist Marco schwer einzuordnen. Eigentlich bräuchte er eine enge Betreuung, sagt er. Das heisst in kleinerem Rahmen. Eine Wohngruppe sei wohl nicht ideal. «Das richtige Angebot für Marco gibt es nicht, oder es ist viel zu teuer.» Er vermutet bei ihm ein ADS, also ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, vielleicht sogar eines mit Hyperaktivitätsstörung, also ein ADHS.

Suizidal sei er aber sicher nicht. «Eigentlich bräuchte er ständig jemanden, der ihn an der Hand nimmt und beruhigt. Nur dürfen wir das nicht», sagt Trachsel. «Deshalb kommen manchmal halt Medikamente zum Einsatz.»

Wie im Klassenlager

Am Esstisch ist viel los. Livio und Marco zappeln zwar rum, beteiligen sich aber am Gespräch. Sie zeigen sich neugierig und interessiert, sind ein bisschen aufmüpfig, manchmal frech. Es kommt beinahe so etwas wie Familienstimmung auf.

Der Alltag im SIZ ist eine Mischung aus Wohngemeinschaft und Klassenlager. Während der Woche gehen die Jugendlichen unterschiedlichen Beschäftigungen nach. So bietet das Passaggio in Lützelflüh etwa eine koedukative Wohngruppe für Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf an.

Dort, auf der sogenannten Ausbildungswohngruppe, können jene Jugendlichen, die etwas länger im SIZ sind, sich handwerklich betätigen, etwas lernen und sich gar ein kleines Sackgeld verdienen. Nach der Arbeit leben sie dann in der Wohngruppe und haben Hausarbeiten zu erledigen. Sie essen gemeinsam zu Mittag und zu Abend. Es gibt einen Aufenthaltsraum mit Fernseher und Tischfussball.

Jedes Kind hat seine eigene vollgepackte Agenda: Termine bei Ärzten, Therapeuten, bei Behörden und Beiständen.

Zweimal in der Woche und am Wochenende dürfen sie in den Ausgang. Daneben hat jedes Kind seine eigene vollgepackte Agenda: Termine bei Ärzten, Therapeuten, bei Behörden und Beiständen und möglichen Ausbildungsstätten.

Der Abwasch steht an. Inzwischen sind die beiden Jungen unruhig geworden. Sie wollen raus. Livio flucht, weil Marco vorher noch sein Zimmer aufräumen muss. Die Jugendlichen sind für maximal drei Monate auf der Wohngruppe. Anders als bei Marco gibt es oft einen klaren Auftrag.

Meistens geht es erst einmal darum, zu erfahren, welche Risiko- oder Schutzfaktoren im Elternhaus vorhanden sind. Dann versuchen die Betreuerinnen und Betreuer, durch das Zusammenleben, durch Gespräche, Beobachtungen im Alltag und auch ambulante psychiatrische Abklärungen so viel wie möglich über die Kinder zu erfahren, um für sie eine passende Betreuung zu finden.

Mehr als Empfehlungen können sie aber nicht abgeben. Denn es ist die zuständige Behörde, die dann über die Zukunft der Kinder entscheidet. Genau siebzehn Minuten nach dem Abwasch betreten Livio und Marco heraus­geputzt und erwartungsvoll die Küche. Sie wünschen allen händeschüttelnd einen schönen Abend und poltern die Treppen hinunter in eine Freitagnacht.

*Namen der Redaktion bekannt (Berner Zeitung)