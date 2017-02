Weniger Arbeit für Feuerwehr

Drei grössere Brände mussten die Feuerwehren im Emmental letztes Jahr bekämpfen. Diese Einsätze betrafen ein Wohnhaus im Heimisbach von letzten Oktober. Im vergangen Juli hatte es zudem in einer Autogarage in Rüderswil gebrannt. Wie am Kommandantenrapport der Feuerwehren Emmental zu vernehmen war, hat dieser Fall zu Kollateralschäden geführt, die bis heute nicht behoben sind. Denn die grosse Menge Öl in den brennenden Heizöltanks kombiniert mit dem Löschschaum habe an einem kontaminierten Fluss zu Folgeeinsätzen der Ölwehr geführt. Gegen Ende Jahr musste die Feuerwehr dann noch einmal zu einem Brand ausrücken: Im November stand in Gohl ein Bauernhaus in Flammen.

Warnung vor Blitzschäden

Feuerwehrinspektor Peter Tabone wies darauf hin, dass jeder dritte Feuerschaden durch Blitzschläge ausgelöst werde. Er betonte indes, dass neue Blitzschutzanlagen durch die Ge­bäudeversicherung des Kantons Bern finanziell unterstützt würden. Er berichtete denn auch von einer grossen Anzahl neu erstellter Anlagen.

Die Anzahl Feuerwehreinsätze ging 2016 in der Region Emmental gegenüber dem Vorjahr leicht zurück. ­Weiterhin ins Gewicht fallen die Fehlalarme durch Brandmelder.

Längst ist es ein offenes Geheimnis, dass Feuer- und Elementarschäden finanziell massiv ins Gewicht fallen. Letztes Jahr gab es Feuerschäden in Höhe von gut 31 Millionen Franken. Die Elementarschäden beliefen sich auf gut 11 Millionen Franken.

Die Anzahl Feuerwehreinsätze ging gegenüber dem Vorjahr mit 561 Einsätzen leicht zurück. 2015 hatten die Feuerwehren noch 689-mal ausrücken müssen. Weiterhin ins Gewicht fallen die Fehlalarme durch Brandmelder. Letztes Jahr waren es 92, gegenüber von 113 im Vorjahr.

Respekt vor der Zukunft

Rund vierzig Kommandanten, Inspektoren sowie Angehörige des Zivilschutzes und Zurücktretende nahmen in Hindelbank am diesjährigen Kommandantenrapport teil. Sowohl launig als auch kompetent führte die Emmentaler Regierungsstatthalterin Claudia Rindlisbacher durch den Abend.

Als Hindelbanks Gemeinderatspräsident Daniel Wenger sein «Kurvendorf» vorstellte, machte er keinen Hehl aus seinen Sorgen in Bezug auf die Feuerwehren. Die Anforderungen, die deren Aufgaben an die Gemeinden stellten, würden immer grösser. «Können wir diese längerfristig auch erfüllen? Sind allenfalls weitere Zusammenschlüsse sinnvoll?», sinnierte er. (Berner Zeitung)