«Wenn Alkohol im Spiel ist, kann die Stimmung schnell kippen»

Noch zwei Stunden bis zum Anpfiff in der Langnauer Ilfishalle. Beim Treffpunkt am Bahnhof Bern versammeln sich Fans, die ihren SCB gegen die SCL Tigers unterstützen wollen. Einige sind an Schal und Mütze als solche zu erkennen, andere kommen ganz in Schwarz. Das Grüppchen ist noch mager. «Die kommen schon noch», sagt Thomas S. zu seinen Kollegen. Zu viert werden sie als Sicherheitsverantwortliche den BLS-Extrazug ins Emmental begleiten.

Thomas S., der wegen des Persönlichkeitsschutzes nicht mit vollem Namen genannt werden will, leitet den Einsatz. Er kennt die Fans, weiss, welcher Sektor noch fehlt, und erkundigt sich beim Fanarbeiter, den er freundschaftlich begrüsst hat, nach deren Verbleib. Die Gruppe sei noch irgendwo am Eintrinken, heisst es. Doch die Minuten verstreichen, ohne dass der SCB-Support auf dem Perron nennenswert anschwellen würde.Es ist Zeit zum Einsteigen.

Die Schwarzen nehmen in der ersten Klasse Platz, die Bunten in den Wagen dahinter. Es sind bloss etwa 70 Gäste im 400 Plätze zählenden Zug. Thomas S. ist leicht irritiert, normalerweise müssten es 150 bis 200 sein. «Für die Berner geht es halt in diesem Spiel um nicht mehr viel», sagt er nach einer Erklärung suchend. Gespannt schaut er an jedem Bahnhof, ob doch noch eine grosse Gruppe zusteigen will.

Viele durstige Kehlen

Ab Konolfingen geht es ohne Halt bis Langnau weiter. Jetzt sitzen vielleicht 75 Personen im Wagen. Das meldet S. dem Sicherheitschef der SCL Tigers, Manfred Nafzger. Von ihm erfährt er , dass in Langnau soeben eine Gruppe von 20 bis 30 SCB-Fans über die Passerelle komme. Sie sind offenbar mit einem Regelzug gefahren, um sich in Langnau in Stimmung zu trinken.

Getrunken wird aber auch im Extrazug. Beeindruckend, was die Reisenden an alkoholischem Proviant mitschleppen. Obwohl sie die Ware während des Matchs im Zug lassen und später weitermachen können, wo sie verblieben waren, sind einige stark bemüht, den Vorrat rasch abzubauen. Während die Schwarzen im noblen Abteil schon bei der Abfahrt röhren, geht es weiter hinten aber relativ gesittet zu. Es wird gewitzelt, gerülpst, zuweilen gejohlt – aber alles in einem Rahmen, dass Thomas S. die SCB-Fans in «sehr ruhiger Stimmung» in Langnau ankündigt.

Er und seine Männer haben nur insofern zu tun, als sie Fahrkarten kontrollieren, respektive sehr viele verkaufen müssen. Zuschlag verlangen sie nicht. In einem solchen Extrazug gelten andere Regeln. Auch das Rauchen wird toleriert. Denn die BLS-Mitarbeiter wissen, wie leicht die Stimmung kippen kann, wenn sie hier den harten Mann markieren und die Fahrgäste erziehen wollten.

Sie sind zwar in Kampftechnik bestens ausgebildet und mit Schlagstock und Pfefferspray ausgerüstet, könnten zu viert aber wenig ausrichten und lassen es deshalb es auf keine Konfrontation ankommen. Sie pflegen vielmehr einen freundschaftlichen Umgang mit den Fans. Einschreiten würden sie, wenn es innerhalb der Gruppe zu Querelen käme.

Aber heute ist alles ruhiger als sonst. Am Bahnhof angekommen, späht Thomas S. zur Passerelle und fragt sich, wo der Fanzug steckt. Normalerweise würde er in diesem Moment an den gezündeten Pyros in der Dunkelheit zu erkennen sein. Auch das bleibt heute aus. Wohl weil sich die dafür zuständige Fangruppe bereits im Stadion befindet.

Das könnte heikel werden

Während der Lokführer den Extrazug auf ein Abstellgleis manövriert, macht sich Abdalla Mzingo mit einem Abfallsack an die Arbeit. Er räumt die leeren Flaschen und den gröbsten Dreck weg. Diesmal ist es nicht viel.

Was ruhig angefangen hat, könnte doch noch in einem Trubel enden. Der Lokführer teilt mit, die BLS wolle den Zug anderweitig einsetzen. Was, wenn die Fans zurückkommen und ihre Rucksäcke, Bier- und Spirituosendepots nicht mehr finden? «Dann könnte die Rückreise aber spannend werden», murmelt Thomas S. Weil Stephan Bärtschi mitgereist ist, kann er es dem Fachspezialisten für Security, Zug und Lokpersonal überlassen, mit der Zentrale zu verhandeln. Bald ist klar: der Zug bleib in Langnau.

Als der Match beginnt, haben Thomas S. und seine Männer Zeit zum Nachtessen. Stephan Bärtschi erklärt derweil, warum die BLS den Umtrieb für solche Extrafahrten auf sich nimmt: «Aus Imagegründen. Weil wir es uns nicht leisten könnten, laute, trinkende Fans in einem normalen Zug mitfahren zu lassen. Wir würden überhäuft mit Reklamationen.» Deshalb gälten hier weniger strenge Regeln. «Damit die Fans die Extrazüge auch benutzen.»

Nach der zweiten Drittelpause hat Thomas S. wieder zu tun. Mit sämtlichen für die Sicherheit Verantwortlichen findet unter der Leitung von Manfred Nafzger ein Briefing statt. Von allen Seiten wird die Stimmung unter den Fans als ruhig eingeschätzt. Nach einem Gerangel im Sektor der Gäste sei einer zwar mit einem kaputten Knie bereits Richtung Bern abgereist. Dann war da noch etwas mit einem Schal, den Berner einem Langnauer Fan abgenommen haben.

Aber nennenswerte Probleme haben Thomas S. und seine Männer an diesem Abend nicht zu lösen. Auch das Wiederbesteigen des Zuges verläuft ohne Zwischenfälle, obwohl diesmal 165 Fans den Extrazug nehmen. Die Securitymänner sind froh, dass das Bahnhof-Stübli im Moment geschlossen ist. Heikel werde es, wenn Tigers-Fans dort beim Bier sässen und sich ein paar Berner vor der Abreise noch schnell mit Nachschub eindecken wollten.

So aber gehen sie direkt auf ihren Zug zu. Doch die Security bleibt aufmerksam: «Jetzt muss nur ein Langnauer ‹Scheissberner› rufen, und es geht los», sagt Bärtschi. Dass er nicht übertreibt, beweisen die Polizisten, die im Hintergrund auf alles gefasst wären.

Und welche Vorkehrungen trifft die BLS, wenn die Tigers in Bern spielen? «Keine», sagt Bärtschi. Diese Fans würden in den gewöhnlichen Regelzügen anreisen. «Mit ihnen haben wir keine Probleme.» (Berner Zeitung)