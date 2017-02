Wie Schangnau seinen Helden feiert

Am späten Dienstagnachmittag erfahren sie, wann er kommt. Danach haben die Vorstandsmitglieder des Fanclubs gerade drei Tage Zeit, dem Weltmeister Beat Feuz in Schangnau einen grandiosen Empfang zu bereiten. Freitagabend um 18 Uhr ist alles bereit. Obwohl der Star erst um 19 Uhr erwartet wird, zieht es schon eine Stunde früher Kinder, Frauen und Männer jeden Alters in die Turnhalle in Bumbach.

Die Halle und das Festzelt davor würden 2000 Personen fassen, heisst es. Sie stehen zwar nicht wie Sardinen eng zusammengepresst, als Feuz dann endlich durch eine enge Gasse auf die Bühne zuschreitet, aber der Applaus ist ohren­betäubend. Treicheln, Jubel – und mittendrin ein lächelnder, nach links und rechts nickender Weltmeister.

Impressionen vom festlichen Empfang in Schangnau:

Weil Feuz in den vergangenen Tagen schon alles gefragt worden ist, was man einen Weltmeister fragen kann, eröffnet der Heimweh-Schangnauer Ruedi Zesiger (Ex-Geschäftsführer der SCL Tigers) seine Moderation mit: «Wie geht es dir?» Es sei ihm definitiv auch schon schlechter gegangen, antwortet Feuz. Ewig lang habe er dafür gearbeitet, «jetzt habe ich die verfluchte Goldmedaille». Die Fans jubeln. Der Applaus wird nur in dem Moment noch lauter, als Zesiger feststellt: «Du bis normal geblieben. Einen würdigeren Weltmeister können wir uns nicht vorstellen.»

Dafür lieben die Schangnauer ihren Feuz: dass er auch im Erfolg keine Starallüren entwickelt hat. Deshalb haben sie am Sonntag alte Leintücher mit Gratulationen besprayt und an Hausfassaden gehängt. Deshalb freuen sie sich, als der heute in Tirol Wohnhafte im Liveinterview mit dem Schweizer Fernsehen versichert, er werde immer ein Schangnauer bleiben. Gemeindepräsident Beat Gerber nimmt ihn beim Wort und schenkt dem weltberühmten Schangnauer ein Vogelhäuschen. Denn Skirennfahrer kämen ihm vor wie Zugvögel. Gerber hofft, dass Schangnau für Feuz immer der Ort bleiben ­werde, wo er sich zurückziehen ­könne.

(Berner Zeitung)