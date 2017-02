Wie der Bauer knapp dem Tod entronnen ist

Vor einigen Tagen wurde Alexander Beer zum dritten Mal Vater. «Eine Geburt ist ein Wunder», sagt er mit einem Leuchten in den Augen. An ein Wunder grenzt auch, dass der Landwirt die Geburt seines Sohnes miterleben durfte. Denn am Montag, 23. Januar, war er dem Tod näher als dem Leben.

Der 40-Jährige erlitt eine Kohlenmonoxidvergiftung. «An diesem Tag sollten die Eintagsküken eingestallt werden.» Die Tage zuvor seien bitterkalt gewesen, erzählt Beer, der in Zollbrück eine Biopouletmast betreibt. Aus diesem Grund hatte der Bauer die Vormasthallen vorgeheizt, damit bei der Ankunft der Bibeli die für sie überlebenswichtigen 34 Grad herrschten.

Beer besitzt zwei dieser so­genannten Vormasthallen. Hier bleiben die Küken jeweils 21 Tage, danach kommen sie in die ­mobilen Hühnerställe mit Weidegang. Beide Vormastställe sind je in sechs Abteilungen gegliedert und verfügen über je sechs Gasstrahler. Das Gas fliesst aus einem grossen Tank, der sich neben den Stallungen befindet, durch ein Rohr in die Ställe.

Nur ein Gedanke

An besagtem Montag, so gegen neun Uhr morgens, wollte der Familienvater nochmals zum Rechten schauen, bevor gegen Mittag die Tiere eintreffen sollten. Dabei fiel ihm auf, dass bei zwei Gasstrahlern die Flammen bläulich flackerten. «Also ging ich hinein und nahm die beiden Strahler ab, um sie zu reinigen», erzählt er. Da schaute ein Nachbar vorbei, und die Männer unterhielten sich.

Nachdem Beer in der Werkstatt mit einem Druckluftkompressor die Strahler ausgeblasen hatte, ging er zurück, um sie zu montieren. Doch kaum im Stall, sei ihm schwindlig geworden. «Ich hatte nur noch den Gedanken, rauszumüssen», erinnert sich Beer. So schnell er konnte, sei er hinausgegangen. Der Nachbar, der draussen wartend das Geschehen mitbekam, habe ihn die letzten Meter gestützt, danach sei er bewusstlos zusammengebrochen.

Beer bekam nicht mehr mit, wie ihn der Nachbar an eine Mauer lehnte. Auch dass seine damals hochschwangere Ehefrau Margreth den Rettungsdienst alarmierte, weiss er nur vom Hörensagen. Sie hatte gerade mit dem Auto wegfahren wollen, als sie im Rückspiegel ihren bewusstlosen Mann am Boden liegen und den Nachbarn daneben knien sah.

Beim Eintreffen der Ambulanz war Alexander Beer wieder bei Bewusstsein. Kurz nach dem Rettungswagen traf auch die Rega ein. Weil jedoch an diesem Tag in Bern Nebel lag, konnte der Helikopter nicht direkt das Inselspital anfliegen und hätte in Belp landen müssen. Deshalb entschied der Arzt, der Verunfallte sei mit der Ambulanz zu transportieren.

Während der Fahrt sei er zuerst erstaunlich ruhig gewesen, erinnert sich der Familienvater. Aber plötzlich sei ihm klar geworden, dass sein Leben an einem dünnen Faden gehangen sei. «Ich dachte an meine Frau und meine Kinder. Da musste ich weinen.»

Kam in Druckkammer

Angekommen im Inselspital, zeigte sich, dass Beers Blut immer noch eine hohe Konzentration an Kohlenmonoxid enthielt. Nun wurde er nach Genf ins Unispital geflogen und dort in eine Dekompressionskammer gebracht. Diese ähnelt äusserlich einem U-Boot.

Während der ­Behandlungen atmete er zuerst zwei Stunden und dann zweimal je eine Stunde lang reinen Sauerstoff ein. Das hatte der Landwirt dreimal wiederholen müssen, bevor er am Dienstag das Spital verlassen durfte.

Alexander Beer trug keine bleibenden gesundheitlichen Schäden davon. «Aber ich habe daraus gelernt.» Seit dem schlimmen Erlebnis hängen Kohlenmonoxidmelder bei den Eingängen der Vormastställe. Diese erinnern an einen Feuermelder. Bevor der Landwirt den Stall betritt, wirft er nun erst einen Blick darauf.

Er hätte die Geräte bereits viel ­früher anschaffen sollen, meint er selbstkritisch. «Dann wäre dieser schreckliche Unfall mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht ­passiert.» (Berner Zeitung)