«Wir sind in eine Negativspirale geraten»

Reaktion der Gemeindepräsidenten

Dem Gemeindeverband Regionaler Sozialdienst Rüdtligen-Alchenflüh und Umgebung gehören Aefligen, Kernenried, Rüdtligen-Alchenflüh, Rüti bei Lyssach sowie Lyssach an. Die fünf Gemeinden haben sich gemäss einem Verteilschlüssel an den Kosten von 200'000 Franken beteiligt, um die Mängel im Sozialdienst zu beheben. Der Verteilschlüssel richtet sich nach der Einwohnerzahl des Vorjahres. Rüdtligen-Alchenflüh zahlte als grösste Gemeinde etwa 100'000 Franken, Lyssach etwa 50'000, Aefligen 39'000, die restlichen circa 10'000 Franken entfielen auf Kernenried und Rüti.



Die Gemeinderatspräsidenten der fünf Dörfer reagieren auf Anfrage dieser Zeitung trotz der teilweise hohen Beträge solidarisch, ein schlechtes Wort über den Vorstand des Gemeindeverbandes ist nicht zu vernehmen. Wohl auch, weil der Vorstand aus Gemeinderatsmitgliedern besteht. Andreas Eggimann, seit diesem Jahr Lyssachs Präsident, erklärt: Der Gemeinderat habe den Vorstand des Sozialdienstes und die Projektleitung in den Bestrebungen unterstützt, Lösungen zu suchen und umzusetzen. «Der eingeschlagene Weg zur Aufarbeitung der Pendenzen ist konsequent weiterzuverfolgen», so Eggimann. Auch die anderen Präsidenten äussern sich zurückhaltend: «Wir fühlen uns durch die im Vorstand vertretenen Gemeinderäte gut über den Stand der Arbeiten im Sozialdienst informiert», sagt etwa Kurt Schütz, Rüdtligen-Alchenflühs Ratspräsident.