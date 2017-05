Zum Mischen der Farbe braucht sie ein Ei

«Kleines liegt mir nicht», sagt Madeleine Ryser. Sie male lieber grosszügig. Dementsprechend sind auch die 17 Bilder, die sie ab Freitag im alten Bärensaal in Langnau ausstellt. Sie messen 120 auf 150 Zentimeter.

«Gern würde ich noch grossflächiger malen, aber dann hätten die Gemälde nicht mehr in meinem Atelier Platz», sagt Madeleine Ryser, die ihre Werke in unregelmässigen Abständen an Ausstellungen präsentiert. Nach 2004 zeigt sie nun zum zweiten Mal ihre Bilder an ihrem Wohnort.

Ryser betont, dass es nicht zwingend riesige Räume brauche, damit die Gemälde zur Geltung kämen. Denn erst aus der Nähe betrachtet wirkt das satte Schwarz wie Schiefer und das zarte Gelb wie ein hauchdünnes Goldblatt. Zurückzuführen ist dieser Effekt auf die Technik. Madeleine Ryser, die das Regionalmuseum Chüechlihus in Langnau leitet, wendet die Temperamalerei an.

Dazu gehört das Anmischen der Farbe. «Zuerst schlage ich ein Ei auf.» Dieses mische sie mit Ölen und Harzen zu einer Emulsion, und zum Schluss würden farbige Pigmente dazugerührt.

Kreide und Leimwasser

Bevor Madeleine Ryser die Leinwand, die sie jeweils selbst bespannt, bemalt, streicht sie als Grundierung eine Paste aus Kreide und Leimwasser auf. Das gibt dem Untergrund eine unebenmässige Struktur. Danach malt sie mit einem grossen Pinsel, wie ihn die Maler benutzen, die Farbe auf.

Durch das Auftragen und Wiederabwaschen der Pigmente entstehen in langen Prozessen sehr unterschiedliche Kunstwerke. Madeleine Ryser versteht sich als Bildermacherin und fügt augenzwinkernd hinzu: «Malerin lasse ich auch noch gelten.»

Viele Schichten Farbe

Die fertigen Bilder verfügen über unzählige Farbschichten. Eingearbeitete Kreide, Quarzsand und eingeritzte Schriften oder Zeichnungen erzeugen zusätzliche Struktur. Die Bilder erinnern an eine Winterlandschaft, an einen Fährmann oder einen Sommermorgen.

Und eines ähnelt einem Zahn samt Wurzeln. Doch der ­Titel «Ach, Mensch» lässt etwas anderes vermuten. Madeleine Ryser sieht darin eine von Schmerzen gebeutelte Person in gebückter Haltung. «Vielleicht sollte ich das Bild umbenennen in «Der schmerzende Backenzahn», sagt sie und schmunzelt.

Am Freitag um 19 Uhr findet die Vernissage statt. Die Ausstellung dauert vom 20. Mai bis 4. Juni. Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag von 17 bis 20 Uhr. Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Ort: Alter Bärensaal, Bärenplatz 4, Langnau. Die Ausstellung findet im Rahmen «Kunst im Alten Bärensaal» statt. (Berner Zeitung)