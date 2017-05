Zwei Projekte befinden sich in der Pipeline

Viele können sich noch an die grosse Baustelle im Zentrum von Utzenstorf erinnern. Gut drei Jahre lang wurden die Werkleitungen saniert. Die Automobilisten mussten Verkehrsbehinderungen und Umleitungen in Kauf nehmen. Ladenbesitzer und die Bevölkerung hatten oft wenig Freude an der Bauerei auf der Hauptachse durchs Dorf.

Diese Zeiten sind vorbei. Doch nun befindet sich das nächste Leitungsprojekt in der Pipeline, diesmal betrifft es den Schachen und die Ey. Dort sind zwar weit weniger Autofahrer und Gewerbler betroffen, aber bei den Bewohnern des Quartiers werden starke Nerven und viel Geduld gefragt sein.

Bevor die Bauarbeiten los­gehen können, braucht es ein Ja des Utzenstorfer Stimmvolks. Am 21. Mai befinden die Stimmberechtigten an die Urne über zwei Kredite: 3,9 Millionen Franken sind für den Bereich Waldstrasse/Kieswerkstrasse und 652'000 Franken für den Bereich Eystrasse budgetiert.

Ein Rückhaltebecken

Bei der Wald- und der Kieswerk­strasse sind Erneuerung von Wasser- und Abwasserleitungen sowie der Neubau eines unterirdischen Regenrückhaltebeckens geplant. «Das müssen wir unbedingt machen, denn die Wasserleitungen aus den 1920er- und den 1960er-Jahren sind veraltet», sagt der zuständige Gemeinderat Jürg Luder.

Zu lange sei das Projekt schon liegen geblieben. Die Kanalisation weise Kapazitätsengpässe auf und sei stark überbelastet, erläutert Luder. «Künftig sollen die Abflussspitzen aus dem Einzugsgebiet Schachen abgedeckt werden.» Das heisst, aussergewöhnliche Regenereignisse, wie sie im Schnitt alle zehn Jahre auftreten, sollen aufgefangen werden.

Vor allem am Dammweg und an der Waldstrasse habe es in der Vergangenheit Probleme mit Rückstaus gegeben: Immer wieder sei Wasser in die Keller der Häuser hinaufgedrückt worden.

Die neuen Leitungen werden einen vergrösserten Durchmesser aufweisen. Das Rückhalte­becken wird beim Waldanfang Tannschächli erstellt und besitzt ein Volumen von 200 Kubikmetern, entleert wird es mit einer Pumpe und gesteuert mit einer Messeinrichtung.

Im Zuge der Arbeiten soll auch der Strassenoberbau auf der gesamten Fahrbahnbreite erneuert und die Entwässerung verbessert werden. Zudem will die Onyx Energie Netze AG die Gelegenheit nutzen, um die Freileitungen abzubrechen und Stromleitungen in den Boden zu verlegen. Vorgesehen ist auch der Ersatz der Strassenbeleuchtung.

100-jährige Leitungen

Erneuerungsbedarf sieht der Gemeinderat ausserdem bei der Eystrasse, gleich in der Nähe des ersten Projektes. Dort verlaufen die Leitungen der Wasserversorgung Vennersmühle und diejenige der Gemeinde parallel. Die circa 100-jährigen Einrichtungen sollen durch eine Leitung ersetzt werden. Ebenfalls soll die Strasse saniert werden, und die Onyx will Stromleitungen neu verlegen. Die Kosten werden auf die drei Bauherrschaften – Gemeinde, Onyx und Vennersmühle – aufgeteilt.

Der grösste Brocken der total circa 4,5 Millionen Franken wird über die Spezialfinanzierung Wasser und Abwasser abgerechnet. «Der Steuerhaushalt wird nur bei der Strassenerneuerung belastet», sagt Jürg Luder.

Erschwerte Zufahrt

Die Bauarbeiten bei der Eystrasse starten voraussichtlich im August dieses Jahres und dauern circa zehn Monate. Im Februar 2018 soll mit dem zweiten Projekt an der Waldstrasse begonnen werden. Die Bauzeit wird hier auf achtzehn Monate geschätzt. Dabei werde eine vollständige Sperrung im Baustellenbereich unumgänglich sein, heisst es in der Abstimmungsbotschaft.

Die Zufahrt zu einzelnen Liegenschaften könne nicht immer gewährleistet werden. Die Gemeinde werde aber mit den Anstössern und besonders mit den betroffenen Gewerbe- und Landwirtschaftsbetrieben rechtzeitig nach individuellen Lösungen suchen.

Es wird gut zwei Jahre dauern, bis im Gebiet Schachen und Ey die Baustellen wieder verschwunden sind. (Berner Zeitung)