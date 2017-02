10,9 Millionen im Minus – Kesb erneut in der Kritik

Die Berner Gemeinden können sich womöglich auf einen unerwarteten Geldsegen freuen: Der Kanton hat ihnen seit 2013 zu wenig Geld für den Kindes- und Erwachsenenschutz bezahlt. Diskutiert werden Nachzahlungen in Millionenhöhe. Mehr...

Bern In vielen Kantonen steht die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde wegen der Kosten in der Kritik. Dies ist nun auch im Kanton Bern so: Die Behörde hat 2014 das Budget um rund 10,7 Millionen Franken überschritten. Mehr...