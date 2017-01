A5-Westast: Begleitplanung geht in die Mitwirkung

Wie sollen sich die Städte Biel und Nidau in den kommenden 50 Jahren entlang dem geplanten A5-Autobahn-Westast entwickeln? Zu dieser Frage legen die beiden Städte nun der Bevölkerung ihre Ideen vor und informieren mit einer Ausstellung.

Die Ausstellung ist in den Räumlichkeiten einer ehemaligen Buchhandlung an der Bieler General-Dufour-Strasse eingerichtet worden. Sie ist ab Mittwoch offen und zeigt mit Plänen und Modellen, wie die vom A5-Westast betroffenen Quartiere in etwa 35 Jahren aussehen könnten.

Nidaus Stadtpräsidentin Sandra Hess sagte dazu am Dienstag bei der Vorstellung der Ausstellung vor den Medien, der Autobahnbau sei für die beiden Städte eine riesige Chance. «Wir müssen diese Chance auf die Umgestaltung der Städte nutzen.»

Öffentliche Mitwirkung ab Mittwoch

Am Mittwoch starten die beiden Städte auch die öffentliche Mitwirkung zu der sogenannten städtebaulichen Begleitplanung A5-Westast. Zu diesem Zweck legen die beiden Städte auf den Stadtkanzleien Unterlagen und Pläne zur Einsichtnahme auf.

Dieses Verfahren dauert einen Monat lang. In dessen Rahmen werden Biels und Nidaus Behörden auch zwei Informationsanlässe für die Bevölkerung durchführen. Bis zum 10. März hat die Bevölkerung anschliessend Zeit, Stellungnahmen einzureichen.

Der A5-Westast soll ab zirka 2019 gebaut werden und die Schnellstrassen Bern-Biel und Biel-Neuenburg miteinander verbinden. Er wird - vor allem unterirdisch - quer durchs Nidauer und Bieler Stadtgebiet führen. Seine Kosten werden auf gut zwei Milliarden Franken geschätzt.

Es geht nur um Städtebau

Zum Bau des A5-Westasts in der geplanten Form gibt es im Raum Biel/Nidau starke Opposition. Mit Blick darauf wiesen die Behörden am Dienstag darauf hin, dass es nun nicht um den Autobahnbau an sich gehe.

Das Generelle Autobahn-Projekt sei vom Bundesrat genehmigt worden. Es gehe um die städtebauliche Begleitplanung. Dementsprechend solle sich die Bevölkerung in ihren Eingaben auf diese Aspekte beschränken.

Schon bald folgt allerdings die öffentliche Auflage des kantonalen Ausführungsprojekts für den Bau des A5-Westasts: Noch im Frühling 2017 will der Kanton diese Strassenbaupläne veröffentlichen. Dann haben direkt Betroffene die Möglichkeit, Einsprachen zu erheben. (mbu/sda)