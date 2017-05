Auch Berner Justizkommission für «Täteransprache» im Gesetz

Einstimmig wird die Justizkommission dem Kantonsparlament im Juni beantragen, das Regierungsstatthaltergesetz entsprechend anzupassen. Diese sogenannten «Täteransprachen» finden heute vor allem im Verwaltungskreis Bern-Mittelland statt. Sie bestehen darin, dass der Regierungsstatthalter beispielsweise nach einer Intervention der Polizei wegen häuslicher Gewalt den Täter zu einem Gespräch einlädt.

Für den bernischen Regierungsrat hat sich diese Täteransprache bewährt und er will sie deshalb im ganzen Kanton Bern verankern, wie er im vergangenen August bekanntgab. Gemäss der Gesetzesrevision sollen die Statthalter auch die Möglichkeit bekommen, die zu Hause gewalttätig gewordenen Personen polizeilich vorführen zu lassen. 954-mal musste die Berner Kantonspolizei 2015 wegen häuslicher Gewalt intervenieren, wie sie im Juli 2016 in ihrer Jahresstatistik bekanntgab.

Die Revision des Statthaltergesetzes will die Kantonsregierung auch dazu nutzen, die Zuständigkeit für gerichtlich bewilligte Räumungen von Liegenschaften kantonal einheitlich zu regeln. Dafür sollen neu die Regierungsstatthalter zuständig sein. Schliesslich sollen letztere auch über das Pensionsalter hinaus im Amt bleiben können, sofern sie vor dem Erreichen des 65. Lebensjahrs gewählt werden. All diesen Änderungen stimmt die Justizkommission des Grossen Rats zu, wie das Kantonsparlament am Dienstag bekanntgab. (noe/sda)