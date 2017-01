Berner Komitee unterstützt neuen Strassenfonds des Bundes

Vertreter von bürgerlichen Parteien und der SP haben sich im Kanton Bern in einem Komitee zur Unterstützung des neuen Nationalstrassen- und Agglomerationsfonds (NAF) zusammengeschlossen. Das Volk entscheidet über die neue Strassenkasse am 12. Februar an der Urne.

Neben den drei Regierungsratsmitgliedern Barbara Egger (SP), Christoph Ammann (SP) und Christoph Neuhaus (SVP) haben sich auch National- und Grossratsmitglieder sowie verschiedene Stadt- und Gemeindepräsidenten dem Komitee angeschlossen.

Für sie steht fest, dass der Kanton Bern den NAF «ganz dringend braucht». Nur so könne der eingeschlagene Weg der Zusammenarbeit in der Agglomeration und die Mitfinanzierung des Agglomerationsverkehrs durch den Bund weitergeführt werden, schreibt das Komitee in einer Mitteilung vom Dienstag.

Mit der Vorlage wird eine neue Grundlage für die künftige Bereitstellung der Strasseninfrastrukturen durch den Bund geschaffen, welche die Finanzierung von Nationalstrassen und Agglomerationsverkehr neu gestaltet. (mb/sda)