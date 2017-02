Berner Regierung offen für mehr Veranstaltungen an Festtagen

Im Kanton Bern soll das weitgehende Veranstaltungsverbot an hohen Festtagen gelockert werden. Die Gemeinden sollen Ausnahmen bewilligen können, wie sie es heute bereits an gewöhnlichen Sonntagen dürfen. Dieser Meinung ist der Regierungsrat. Er empfiehlt eine Motion des Stadtberner Grünliberalen Michael Köpfli zur Annahme.

Als hohe Festtage gelten Karfreitag, Ostern, Auffahrt, Pfingsten, der Eidgenössische Buss- und Bettag sowie Weihnachten. An diesen Tagen sind fast alle Veranstaltungen verboten - so will es das geltende kantonale Gesetz.

Köpfli geht das zu weit. Natürlich könne am Weihnachtsabend kein Technokonzert auf dem Dorfplatz bewilligt werden. Warum aber am Auffahrtsnachmittag oder an Pfingsten keine Sportveranstaltung stattfinden dürfe, sei nicht ersichtlich. Anderswo in der Schweiz gebe es gerade dann viele Sportanlässe, weil fast alle Leute frei hätten und die Veranstaltungen besuchen könnten.

Schutz der hohen Festtage überholt

Der Regierungsrat teilt in seiner am Montag publizierten Antwort die Ansicht, dass der absolute Schutz der hohen Festtage überholt sei. Er möchte es den Gemeinden überlassen, unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen zu bewilligen. Beispielsweise dürfen die Veranstaltungen keine Gottesdienste stören.

Solche Ausnahmebewilligungen - zum Beispiel auch für Konzerte - dürfen die Gemeinden schon heute an gewöhnlichen Sonntagen erteilen, aber auch an den übrigen öffentlichen Feiertagen. Dabei handelt es sich um den Neujahrstag, den 2. Januar, Ostermontag, Pfingstmontag, den Bundesfeiertag und den 26. Dezember. (tag/sda)