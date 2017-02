Biel wächst stark, das Simmental verliert

Heute leben etwas mehr als eine Million Menschen im Kanton Bern. Gemäss Berechnungen der kantonalen Statistikkonferenz werden es 2045 knapp 1,2 Millionen sein. Der Kanton geht davon aus, dass die Berner Bevölkerung in den nächsten knapp dreissig Jahren um 15,7 Prozent beziehungsweise 160'000 Personen ansteigt.

Diese Zahl entspricht etwa der Bevölkerung der Städte Bern und Burgdorf sowie dem Gürbetaler Dorf Toffen zusammen. Das heisst, der Kanton würde jährlich um 5300 Personen ­anwachsen. Ungefähr so viele Einwohner zählt die Gemeinde Konolfingen.

Alle vier Jahre präsentiert der Kanton solche Bevölkerungsszenarien, die als Grundlage für Planungen wie etwa Schulen, Bauzonen oder Spitäler dienen. Die Szenarien stützen sich jeweils auf aktualisierte Zahlen des Bundesamts für Statistik und haben sich für Bern seit der letzten Ausgabe zum Teil deutlich erhöht, vor allem, weil mehr Leute aus anderen Kantonen zugezogen sind als ursprünglich angenommen.

Wachstum durch Zuwanderer

Das Wachstum um 160'000 Personen stützt sich auf die Entwicklungen der letzten Jahre und wird somit als am wahrscheinlichsten betrachtet. Der Kanton berechnet auch alternative Szenarien mit Faktoren, welche das Wachstum entweder ankurbeln oder bremsen – etwa eine dynamische Familienpolitik oder gesundheitsschädigende Verhaltensweisen. Im tiefen Szenario wächst die Bevölkerung um 90'000, im hohen um 233'000 Personen.

Bei allen drei Szenarien wird das Wachstum ausschliesslich durch in den Kanton Bern zuwandernde Personen zustande kommen. Drei Viertel dieser Zuwanderer werden aus dem Ausland stammen, der Rest aus anderen Kantonen. Heute liegt die ­Anzahl an Geburten leicht über jener der Sterbefälle. Alle drei Szenarien gehen aber davon aus, dass ab einem gewissen Punkt in den nächsten Jahren mehr Leute sterben als Kinder auf die Welt kommen. Im wahrscheinlichsten Szenario findet dieser Wendepunkt um 2029 statt.

Im Oberland sterben mehr

Voraussichtlich wächst der Kanton Bern unterschiedlich und nicht überall. Die Verwaltungskreise Biel und Seeland wachsen sehr stark, auch das Berner Mittelland und der Oberaargau sind überdurchschnittlich.

Drei Viertel des gesamtkantonalen Wachstums finden in den Kreisen Biel, Seeland und Bern-Mittelland statt. In absoluten Zahlen wird die Bevölkerung hier bis 2045 um insgesamt 115 000 Personen ansteigen und 58,8 Prozent der Berner Bevölkerung ausmachen (derzeit 56,7 Prozent). Zu 90 Prozent ist für diesen Anstieg die Zuwanderung verantwortlich, in den ersten Jahren der Planung gibt es zudem Geburtenüberschüsse.

Zum Vergrössern auf die Grafik klicken.

Die Kreise Obersimmental-Saanen und Frutigen-Niedersimmental hingegen verlieren sogar Einwohner. Auch dort geht die Statistikkonferenz zwar davon aus, dass es mehr Zu- als Abwanderungen gibt. Doch rechnet sie auch damit, dass mehr Leute sterben, als zuwandern werden.

Auch in Interlaken-Oberhasli rechnet der Kanton damit, dass die Bevölkerungszahl bis 2020 rückläufig ist. Danach aber soll es wieder aufwärtsgehen, sodass unter dem Strich bis 2045 ein ­Zuwachs resultiert.

Immer mehr Senioren...

Im Oberland akzentuiert sich die demografische Entwicklung des Kantons: Die Verwaltungskreise Thun, Obersimmental-Saanen, Frutigen-Niedersimmental und Interlaken-Oberhasli weisen bereits heute eine überdurchschnittliche Anzahl älterer Personen auf. Auch 2045 werden sie die Verwaltungskreise mit den höchsten Anteilen von über 64-Jährigen sein.

Anteilsmässig wächst diese Altersgruppe allerdings im Seeland und im Emmental am meisten, in Biel und in Bern-Mittelland am wenigsten. In absoluten Zahlen schwingt indes Bern-Mittelland obenaus. Heute leben dort 81'000 Seniorinnen und Senioren, 2045 werden es 129'000 sein.

Auch in Betrachtung des gesamten Kantons wird sich die ­Altersstruktur stark verändern. Die Zahl der über 64-Jährigen wird um mehr als 130 000 Personen oder 65 Prozent ansteigen. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung wächst von zurzeit 20,1 auf 28,6 Prozent.

...und immer mehr Kinder

Allerdings rechnet der Kanton auch damit, dass die Zahl der jungen Bevölkerung steigt. Besonders in den Städten sei diese Entwicklung bereits seit einigen Jahren feststellbar, steht im Bericht der Statistikkonferenz.

Und: «Sie ist im Wesentlichen eine Folge der hohen Zuwanderung von meist jüngeren Menschen in den letzten Jahren, die inzwischen Familien gegründet haben.» Nach den wahrscheinlichsten Prognosen ist der Höchststand der unter 20-Jährigen in den 2030er-Jahren erreicht. Bis 2045 würde sich die Zahl dann auf ­diesem Niveau stabilisieren. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)