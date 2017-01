China-Besuch: Polizei schliesst Wachen

Wenn am Montag Xi Jinping, der Staatspräsident der Volksrepublik China, auf Besuch nach Bern reist, sind die Sicherheitsvorkehrungen seitens der Polizei immens. So immens, dass die Kantonspolizei Bern einen Grossteil ihrer Wachen schliesst, um eine «uneingeschränkte Grundversorgung» zu gewährleisten. Das kündigt die Polizei am Donnerstag an.

Gemäss des Entscheides von Polizeikommandant Stefan Blättler sind am Montag nur die Wachen Bern-Waisenhaus, Biel, Moutier, Interlaken und Thun bedient. Als Alternative weist die Polizei auf ihre Online-Plattform www.suisse-epolice.ch hin. Die Notrufzentrale ist telefonisch jederzeit unter der Nummer 117 erreichbar.

Die Polizei betont, dass durch diese Massnahme die Präsenz auf den Strassen und die Notfalldienste nicht betroffen seien. Zusätzlich zu Xis Staatsbesuch erforderten weitere Anlässe, die zeitgleich oder in den angrenzenden Tagen stattfinden, ebenfalls erhöhte Polizeiaufgebote. Welche Anlässe dies sind, dazu hat sich die Polizei in der Mitteilung nicht geäussert. (mb/pkb)