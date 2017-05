Dank der Insel kein Defizit

Die Stimmungslage bei den Verantwortlichen der Insel-Gruppe war am Mittwoch weitaus besser als noch vor einem Jahr. An der ­Medienkonferenz zum Rechnungsergebnis 2016 mussten sie im Unterschied zum Vorjahr keine roten Zahlen erklären. Diese waren 2015 durch die Rückstellung in Höhe von 50 Millionen Franken entstanden, die die Insel-Gruppe aufgrund eines Entscheids des Bundesverwaltungsgerichts im Tarifstreit hatte machen müssen.

Ohne diese Rückstellung hätte 2015 ein Reingewinn von 26 Millionen Franken resultiert. Fürs Geschäftsjahr 2016 weist die Insel-Gruppe einen Gewinn von 21 Millionen aus und spricht von einem erfolgreichen Jahr.

Der Start nach der Fusion von Inselspital und Spital Netz Bern ist finanziell also geglückt. Die Institutionen waren schon vorher als gemeinsame Gruppe unterwegs, der offizielle Zusammenschluss erfolgte jedoch erst auf Anfang 2016. Zur Insel-Gruppe gehören neben der Uniklinik Insel das Tiefenauspital sowie die Spitäler in Aarberg, Riggisberg, Münsingen und Belp.

Das Unternehmen führt das positive Ergebnis auf eine Steigerung der erbrachten Leistungen zurück. So sind 2016 in den Spitälern der Insel-Gruppe im stationären Bereich 1,4 und im ambulanten Bereich 8,2 Prozent mehr Patienten behandelt worden als noch 2015.

Tiefenau: «Nicht akzeptabel»

Innerhalb der Gruppe gab es jedoch massive Unterschiede. So erwirtschaftete die Insel allein einen Reingewinn von 38 Millionen Franken. Weil aber die fünf anderen Spitäler zusammen einen Verlust von 17 Millionen einfuhren, schrumpfte der Gruppengewinn auf die erwähnten 21 Millionen Franken.

Als Sorgenkind der Insel-Gruppe entpuppt sich mehr und mehr das Tiefenauspital. Holger Baumann, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Insel-Gruppe, nennt das Ergebnis des Tiefenauspitals «inakzeptabel». Damit spricht er nicht auf die Patientenzahlen an, die gestiegen sind. Vielmehr meint er die Behandlungsqualität. Eine externe Befragung der Patienten hat ergeben, dass die Unzufriedenheit mit der medizinischen Behandlung an keinem Haus der Insel-Gruppe grösser ist als im Tiefenauspital. «Generell waren die Werte an diesem Standort zu tief», so Baumann. Deshalb wolle die Insel-Gruppe reagieren. Etwa mit einer Schärfung des Profils über eine Spezialisierung des ­Angebots. (Berner Zeitung)