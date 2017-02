Das Abfallgesetz hat nun doch gute Chancen

Nach der Vernehmlassung zum neuen Abfallgesetz sah es so aus, als hätte der Vorschlag politisch keine Chance. Die meisten Parteien störten sich daran, dass die Regierung die Schiessanlagen mithilfe von höheren Abfallgebühren sanieren will. Vereine, Sportschützen, Armee und Gemeinden müssten sich gemäss Verursacherprinzip stärker an der Sanierung beteiligen, so der Tenor. Ausschliesslich positiv reagierten damals lediglich die SVP und die BDP.

«Mehrbelastung marginal»

Umso erstaunlicher ist es, dass die Bau-, Energie-, Verkehrs- und Raumplanungskommission dem Grossen Rat nun ein deutliches Ja zur Revision empfiehlt. Wie die vorberatende Kommission am Freitag mitteilte, gab es keine Gegenstimme.

Sie begründet ihren Entscheid insbesondere damit, dass die Finanzierung der Schiessanlagensanierungen bereits heute über den Abfallfonds erfolge. Zudem sei die finanzielle Mehrbelastung von Haushalten und Unternehmen marginal – ein Privathaushalt müsse durchschnittlich lediglich 1.30 Franken pro Jahr dafür bezahlen.

Wie Kommissionssprecher und BAK-Vizepräsident Gerhard Fischer (SVP, Meiringen) sagt, wurde durchaus intensiv diskutiert. Es habe denn auch etliche Enthaltungen gegeben bei der Schlussabstimmung. Weil die Haushalte nur minim belastet würden, sei es aber vertretbar, dass das Verursacherprinzip geritzt werde. Laut Kommissionspräsident Blaise Kropf (Grüne) spielte zudem eine Rolle, dass bereits etliche Vorschläge für die Sanierungen keine Mehrheit gefunden hatten. So etwa eine Schussabgabe.

Zusatz für Bundesgelder

Man habe noch darüber diskutiert, die Gelder nicht über den Abfallfonds, sondern über die Staatskasse laufen zu lassen – dann wären gerade Unternehmen weniger belastet worden, sagt Fischer. Seine Partei wäre dem gegenüber grundsätzlich offen, habe aber keine Mehrheit erhalten.

Beschlossen hat die Kommission hingegen einen Zusatz, der auch für die Sanierung wenig genutzter Schiessanlagen ohne Kugelfang Bundesgelder zusichern will. (Berner Zeitung)