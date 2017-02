Das Zittern um die Post im Dorf

Es war ein Paukenschlag. Ende Oktober kündigte Postchefin Susanne Ruoff an, dass die Post bis Ende 2020 total 500 bis 600 traditionelle Poststellen schliessen will. Der Plan sieht vor, dass die Kunden künftig mit einer Post-Agentur bedient werden sollen. Dabei handelt es sich um Läden oder andere Unternehmen, welche nebenher noch Postdienstleistungen anbieten. Das Netz soll damit im Jahr 2020 noch 800 bis 900 Poststellen umfassen.

Die Post will derzeit aber noch nicht sagen, welche Poststellen im Kanton Bern betroffen sind. «Es gibt derzeit keine solche ­Liste», betont Postsprecherin Jacqueline Bühlmann. Die Post sei daran, die Ausgestaltung des künftigen Poststellennetzes mit dem Kanton zu besprechen. Erst danach werde ein definitiver Entscheid gefällt.

Bei der Post ist mittlerweile allen klar, wie umstritten die Schliessung einer Poststelle ist. Deshalb betont die Post, wie wichtig es ihr sei, ihre Pläne mit den Behörden und der Bevölkerung zu besprechen.

Gewerkschaft macht Druck

Dieses Vorgehen ist der Gewerkschaft Syndicom zu langsam. Sie möchte einen Überblick erhalten, welche der heute 174 Poststellen im Kanton Bern von einer Schliessung betroffen sind.

Sie hat deshalb eine Liste der Poststellen erstellt, deren Weiterbetrieb ihrer Meinung nach auch langfristig sichergestellt ist. Diese liegt dieser Zeitung vor. Auf der Liste befinden sich ­lediglich 23 Poststellen. «Alle übrigen 151 Poststellen erachten wir als gefährdet», sagt Syndicom-Sprecher Christian Capacoel. «Auch die Einwohner in grossen ­Gemeinden sollten sich nicht in ­Sicherheit wiegen», fügt er an.

Die Kriterien, unter denen die Post zwingend eine Poststelle betreiben müsse, seien sehr lasch formuliert. So verlangt das Gesetz lediglich, dass 90 Prozent der ­Bevölkerung eine Poststelle oder eine Agentur innerhalb von 20 Minuten zu Fuss oder mit dem ­öffentlichen Verkehr erreichen können müssen.

Eine einfache Rechnung zeigt, dass im Kanton Bern 60 bis 70 Poststellen zugehen könnten. Die Gemeinden lassen sich grob in drei Risikogruppen einteilen: ­Gemeinden mit bis zu 4000 Einwohner haben ein hohes Risiko, ihre Poststelle zu verlieren. Bei Gemeinden mit 4000 bis 8000 Einwohnern besteht ein mittleres Risiko, während bei grösseren Gemeinden das Risiko als gering einzustufen ist.

Aber auch die Lage ist wichtig. Hat eine Gemeinde in einem dünn besiedelten Gebiet eine Zentrumsfunktion, ist das Risiko eines Aus für die Poststelle kleiner. Umgekehrt steigt die Gefahr einer Schliessung, wenn die nächste Postfiliale in der Nähe liegt. Dies bedeutet, dass der ­Abbau nun auch kleinere Post­filialen in der Stadt treffen wird.

Die Grundsatz-Kritik

Die Gewerkschaft Syndicom will indes nicht nur Transparenz schaffen. «Wir kämpfen ganz grundsätzlich gegen die Pläne der Post, das Poststellennetz auf Vorrat auszudünnen», sagt Syndicom-Sprecher Christian Capa­coel. Die Strategie der Post sei falsch. «Diese ­würde besser daran tun, neue Geschäftsfelder für die Poststellen zu erschliessen, statt auf deren Schliessung hinzuarbeiten», fügt er an.

Postsprecherin Jacqueline Bühlmann entgegnet: «Postdienstleistungen werden heute vermehrt elektronisch und rund um die Uhr nachgefragt. Auf ­diesen Trend reagiert die Post, indem sie das bestehende Postnetz weiterentwickelt.» Sie betont, dass die Post gar vorsehe, die Zahl der sogenannten Zugangspunkte zu Postdiensten von heute 3700 auf 4000 zu erhöhen.

Eine Liste bis Mitte Jahr

Wann genau es in Bezug auf die traditionellen Poststellen Fakten zu vermelden geben wird, ist derzeit noch ­offen: «Die Post hat versprochen, nach Abschluss der ­Gespräche mit allen Kantonen eine Liste zu präsentieren mit Poststellen, die aufgrund ihrer Bedeutung für die Region in den kommenden Jahren unverändert bleiben», sagt Postsprecherin Bühlmann. Bis Mitte Jahr will die Post diese ­Liste veröffentlichen.

Die Gemeindepräsidenten mit einer Wackelpoststelle in ihrem Gebiet tun also gut daran, in nächster Zeit ihr Lobbying zu verstärken. (Berner Zeitung)