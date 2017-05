Der Schneemangel zwingt kleine Skigebiete zu Kreativität

Grosse Skigebiete

Auch grössere Skigebiete kämpfen mit einem Rückgang an Besuchern. Im Berner Oberland sank die Anzahl Gäste im Vergleich zum Vorjahr um 8,2 Prozent. Im Vergleich zum Fünfjahresdurchschnitt sogar um mehr als 13 Prozent. Einen starken Rückgang mussten auch die Freiburger und Waadtländer Alpen sowie das Tessin verkraften. Laut Meteo Schweiz war der vergangene Winter aus­gesprochen trocken. In vielen Regionen fiel rund halb so viel Niederschlag wie im lang­jährigen Mittel.



Deshalb müssen auch diese mit kreativen Angeboten Be­sucher locken. So schockte beispielsweise Saas-Fee letzten Herbst die Skiwelt mit ihrem «Dumpingabo», als es die Saisonkarte, die sonst 1050 Franken kostete, für gerade einmal 222 Franken zu kaufen gab. Der finanzielle Erfolg dieser Aktion muss sich laut Tourismus­expertin Therese Lehmann längerfristig aber noch beweisen.