Der Statthalter-Check

Kritiker aus der Stadt, ins­besondere aus der (Ausgeh-)Kulturszene, sehen in Regierungsstatthalter Christoph Lerch (SP) in erster Linie einen Verhinderer. Ob bei Zwischennutzungen oder bei Lärmklagen: Lerch mangle es an Mut und an Verständnis für urbane Anliegen, lieber verstecke er sich hinter Paragrafen. Herausforderer Claude Grosjean inszeniert sich derweil als Gegenentwurf.

«Ermöglichen statt verhindern», lautet sein Slogan, den der GLP-Stadtrat etwa letzte Woche in der Debatte zum geplanten Jugendclub Tankere konkretisierte. Statt sich auf Jahre hinaus juristische Geplänkel zu liefern, plädierte er für einen zeitlich begrenzten Pilotbetrieb, von dem sich das weitere Vorgehen ableiten liesse (wir berichteten).

Dennoch gilt Lerch für die Wahl am 21. Mai als klarer Favorit. Selbst im (städtischen) bürgerlichen Lager lautet der Tenor, dass Lerch keinen schlechten Job mache. So informierte etwa die BDP Stadt Bern gestern, dass sie Lerch unterstütze. Dieser leiste gute Arbeit, entscheide pragmatisch und verhandle gut.

Kaum Wahlchancen hat Stefan Theiler, ein Videothekenbetreiber in Berns Altstadt.

1. Wieso sind/wären Sie ein guter Regierungsstatthalter?

Lerch: Ich habe ein offenes Ohr für die Bevölkerung und nehme die Anliegen aller ernst, die sich an mich wenden. Zuerst höre ich zu, dann versuche ich zu vermitteln, bevor ich wenn nötig entscheide. Grosjean: Politisches «Gspüri» ist so wichtig wie Führungskompetenz und juristischer Sachverstand. Durch meine Erfahrung im Stadtrat und im Kader der Eidgenössischen Steuerverwaltung bringe ich das mit.

2. Ländliche Regionen fühlen sich oft benachteiligt. Wie sorgen Sie dafür, dass niemand zu kurz kommt?

Lerch: Ich halte zum Beispiel jedes Jahr vier Sprechstunden in der Region ab, bei denen die Bürgerinnen und Bürger Anliegen von A wie Angelbewilligung bis Z wie Zebrastreifen anbringen können. Grosjean: Jede Region hat ihre Vorzüge. Wichtig ist mir, dass gerade ländliche Gemeinden attraktiv zum Leben bleiben und nicht zu reinen Schlafstätten für Pendlerinnen und Pendler verkommen.

3. Wie viel Spielraum hat ­ aus Ihrer Sicht ein Regierungs­statthalter?

Lerch: Neue Probleme verlangen kreative Lösungen, wie etwa die Täteransprachen bei häuslicher Gewalt. In Bau- und anderen Bewilligungsverfahren hingegen ist der Spielraum eng begrenzt. Grosjean Mehr, als oft behauptet wird. Gesetzesvollzug darf nicht zur Paragrafenreiterei verkommen. Es braucht immer auch gesunden Menschenverstand, sonst versteht die Entscheide niemand mehr.

4. Wie gehen Sie damit um, wenn sich eine Gemeinde weigert, Räumlichkeiten für Asylsuchende bereitzustellen?

Lerch: Ich suche das direkte Gespräch mit den Gemeinderäten und versuche, mit guten Beispielen anderer Gemeinden und dem Appell an die gutschweizerische humanitäre Tradition zu überzeugen. Grosjean: Die Bevölkerung und die Behörden müssen von ­Beginn an einbezogen werden, nur so findet man tragfähige Lösungen. Die Betroffenen vor vollen­dete Tatsachen zu stellen, funktioniert nie.

5. Wie gehen Sie vor, damit Zwischennutzungen rasch und trotzdem gesetzeskonform umgesetzt werden können?

Lerch: Das A und O für Zwischennutzungen ist die früh­zeitige Kommunikation zwischen Betreibern und der Nachbarschaft. Hier versuche ich zu vermitteln und suche nach einer für alle tragbaren Lösung. Grosjean: Bei Zwischennutzungen sollten stets nur die ­nötigsten Auflagen gemacht werden. Es ist schade, wenn unnötige Bürokratie innovative Projekte verunmöglicht.

6. Was hat für Sie Priorität, das Nachtleben oder die Nachtruhe?

Lerch: Gemäss Nachtlebenkonzept überwiegt unter der Woche die Nachtruhe, am Wochenende das Nachtleben. Jeder Fall ist aber anders; deshalb spreche ich mit den Betroffenen und suche den Ausgleich. Grosjean: Beides. Es geht ums richtige Augenmass. In einem Wohnquartier ist es ruhiger als in der Innenstadt neben einer Bar. Das weiss jede und jeder, der da hinzieht.

7. Das Amt des Statthalters ist häufig Zielscheibe von Kritik. Wie gehen Sie mit dieser um?

Lerch: Gerechtfertigte sachliche Kritik nehme ich ernst und versuche, daraus zu lernen. Unsachliche Kritik verletzt mich, da hilft dann ein gutes Gespräch mit Freunden, eine Velofahrt oder ein Konzertbesuch. Grosjean: Kritik spornt mich an, es besser zu machen. ­Gleichzeitig weiss ich aber auch, dass man es nie ­allen recht machen kann.

8. Als Statthalter entscheiden Sie nicht abschliessend, der Kanton kann Entscheide widerrufen. Wie gehen Sie damit um? Lerch:

Solche Entscheide akzeptiere ich gemäss meiner demokratischen Überzeugung. Habe ich Spielraum, sage ich eher Ja als Nein. Grundsätzlich müssen die Entscheide des Statthalters aber rechtlich «verhäbe». Grosjean: Als Statthalter bin ich vom Volk gewählt und diesem so verpflichtet wie dem gesetzeskonformen Vollzug. Wenn der Kanton hin und wieder zu einem anderen Ergebnis kommt, kann ich damit leben. (hae)