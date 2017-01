Die Schüler werden künftig weniger häufig beurteilt

Lehrplan 21

Bei der Einführung des Lehrplans 21 ab 2018 sei der Kanton Bern auf Kurs. Die Vorbereitungsarbeiten seien mittlerweile abgeschlossen, sagte Erziehungsdirektor Bernhard Pulver (Grüne).



Am Dienstag hat er nun auch noch den letzten Teil des neuen Lehrplans in die Konsultation gegeben. Es handelt sich dabei um die sogenannten allgemeinen Hinweise und Bestimmungen, welche die kantonsspezifischen Eckwerte enthalten.



Ein wichtiges Element ist dabei die Lektionentafel, die mehr Stunden für Deutsch und Mathematik enthält. Dies hat zur Folge, dass die Kinder mehr Zeit in der Schule verbringen. Als Ausgleich will der Kanton deshalb die Hausaufgaben reduzieren. In der Oberstufe etwa soll der zeitliche Aufwand nur noch 1,5 Stunden pro Woche betragen anstelle von heute 4 Stunden.



Der Lehrplan 21 wird aber im Kanton Bern noch Gegenstand mindestens einer Volksabstimmung sein, da eine Volksinitiative zustande gekommen ist. Diese verlangt, dass Lehrpläne dem Grossen Rat und allenfalls dem Volk vorgelegt werden müssen. Dies würde rückwirkend auch für den Lehrplan 21 gelten. Ein möglicher Abstimmungstermin für die Initiative sei der 4. März 2018, sagte Pulver gestern. mab