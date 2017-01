Die Wildhüter stünden oft auf verlorenem Posten

Es ist noch dunkel, als die Frau mit ihrem Auto Richtung Aebersold fährt. In Linden biegt sie von der Hauptstrasse ab und kurvt auf einem Gütersträsschen den Hang hinauf. Plötzlich flitzt etwas vor ihr über die Strasse. Am linken Kotflügel spürt sie einen Schlag. Die Frau hält an, steigt aus, sieht aber nichts. Vorschriftsgemäss wählt sie die Nummer 117 und meldet der Polizei, sie habe wohl soeben ein Reh angefahren.

Der Fall, den die Wildhüter an ihrer zweitägigen Weiterbildung auf Ringgis ob Linden im Dezember schildern, ist erfunden. Aber laut dem Kanton passiert Ähn­liches jedes Jahr rund 6000-mal. Kollisionen wilder Tiere im Strassen- oder Schienenverkehr gehören zu den häufigsten Gründen, weshalb Wildhüter eine sogenannte Nachsuche übernehmen müssen.

«Unsere Aufgabe ist es dann, kranke oder verletzte Tiere so rasch wie möglich zu erlösen.»Peter Siegenthaler

«Unsere Aufgabe ist es dann, kranke oder verletzte Tiere so rasch wie möglich zu erlösen», erklärt Peter Siegenthaler. Er ist Wildhüter im Raum Emmental und Präsident der Wildhütervereinigung des Kantons Bern. Den Gnadenschuss abzugeben, ist zuweilen keine leichte Aufgabe, da verletzte Wildtiere flüchten und sich im Dickicht verstecken. Deshalb sind die Wildhüter auf die Spürfähigkeit ihrer Hunde angewiesen.

Der Hund weist den Weg

Wildhüter Rolf Zumbrunnen rüstet seinen Hannoverschen Schweisshund mit einem Brustgeschirr aus und montiert eine lange, leuchtend farbige Leine. Diese schleift nun über den Boden, als sich das Gespann der von der Frau ungefähr genannten Unfallstelle nähert. Man muss schon genau hinsehen, um auf der linken Strassenseite ein paar Blutstropfen und etwas Haare erkennen zu können. Der Hund hat sie rasch erschnüffelt.

Mit der Nase am Boden führt er seinen Chef nun ins Feld, quer den Hang entlang, hin zu einem Gebüsch. Nicht der Witterung folge er, sondern den Spuren, die das flüchtende Tier auf dem Boden ver­ursacht habe, erklärt ein anderer Wildhüter. Zumbrunnen klettert hinter seinem Hund her, sie verschwinden in einer steilen Hecke. Plötzlich knallt ein Schuss. Und dann hört man, wie der Wildhüter seinen Schweisshund überschwänglich lobt. Das Tier hat seine Aufgabe erledigt.

Hätte sich das Reh in einem Dickicht versteckt, in dem der Wildhüter nicht zu ihm hätte vor­dringen können, wäre es am Hund gewesen, dessen Leiden «durch Abwürgen», also Totbeissen, ein Ende zu setzen.

Eine hohe Schule

Jetzt will ein anderer Wildhüter, dass sein vierjähriger Jagdhundein verendetes Tier apportiert. Der Hund scheint seinen Auftrag kapiert zu haben, läuft suchend durchs Gras und kommt schon bald mit einer Ente zwischen den Zähnen zurück. Bis zu einem zehn Kilo schweren Fuchs könne ein Diensthund tragen, erklären die Wildhüter. Doch was, wenn sie ein totes Reh zwar finden, aber nicht apportieren können, weil es viel zu schwer ist.

«Der Hund muss merken, dass es sich lohnt, beim Chef zu bleiben.»Ulrich Bärtschi

Dann kommt die Technik des «Bringselverweisens» zum Zug: Der Wildhüter steckt ein Bringsel – etwa ein Stück Schnur oder einen kurzen Lederriemen – in das Halsband des Hundes. Kann dieser nun das tote Tier nicht apportieren, nimmt er das Bringsel zwischen die Zähne, läuft zurück zum Meister und setzt sich hin. Macht der Halter einen Schritt auf seinen Hund zu, dreht sich dieser um und führt zum Wild.

Auch auf Distanz gehorsam

Der Diensthund eines Wildhüters muss selbstständig arbeiten und auch dann genau gehorchen, wenn eine grosse Distanz zwischen ihm und seinem Chef liegt. «Vertrauen ist das A und O», sagt der erfahrene Diensthundeführer Ulrich Bärtschi. «Der Hund muss merken, dass es sich lohnt, beim Chef zu bleiben.» Das spürt er nicht nur, wenn ihn der Meister mit «Gudeli» besticht, sondern auch, wenn er ergiebig Lob erntet.

Während mindestens zweier Jahre werden die Hunde ausgebildet, danach müssen sie verschiedene Tests bestehen. Mehrmals pro Jahr finden Weiterbildungskurse statt. «Damit ein Hund auf einem hohen Niveau gehalten werden kann, benötigt er neben vielen Echteinsätzen auch immer wieder Übung und Repetition», sagen die Wildhüter. Ihre Hunde stehen durchschnittlich acht bis zehn Jahre im aktiven Dienst. (Berner Zeitung)