Die kleine Bauernrevolution

Er will nicht warten, bis man ihm verbietet, Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Denn dann könnte Markus Lüscher in Schalunen keine Kartoffeln mehr produ­zieren. Nach dem Pflanzen müsse er diese mehrmals gegen ­Kraut- und Knollenfäule spritzen, «sonst gibt das nichts», sagt der Landwirt.

Aber Lüscher will auch nicht zusehen, wie die Landwirtschaft immer schärfer kritisiert wird. Erst kürzlich hat das Bundesamt für Umwelt eine Studie veröffentlicht, die zeigt, dass kleine Fliessgewässer mit einer anhaltend hohen Zahl von Herbiziden, Fungiziden und Insektiziden belastet seien.

Der Rindfleischproduzent und Acker­bauer aus Schalunen gehört zu jenen 2600 Berner Bauern, die der Umwelt Sorge tragen, aber nicht gleich auf Biolandbau umsteigen wollen. «Ich will Lebensmittel produzieren», sagt er, «aber ohne in der Umwelt einen Abdruck zu hinterlassen.»

Das will Lüscher erreichen, indem er sorgsam umgeht mit Pflanzenschutzmitteln. Zusammen mit dem Berner Bauernverband hat der Kanton einen Massnahmenkatalog erarbeitet, mit dem ein umweltgerechter Pflanzenschutz gefördert werden soll.

Sauber arbeiten

Mitmachen können Ackerbauer, die ihre Spritzgeräte mit Antidriftdüsen ausgerüstet haben. Mit Düsen also, die sicherstellen, dass die chemischen Hilfsmittel an die genau richtige Stelle tropfen und nicht vom Winde verweht werden. Das entspreche heute eigentlich dem Standard, sagt Lüscher, Vorstandsmitglied des Berner Bauernverbands.

Wer sein Gerät zudem so aufrüstet, dass es nach jeder Applikation durchgespült und frei von jeglichen Resten vom Feld gefahren werden kann, erhält eine Investitionshilfe von 2000 Franken pro Spritze. Diese vom Kanton Bern eingeführte Massnahme habe der Bund direkt übernommen.

Geld erhalten Berner Bauern auch, wenn sie einen speziellen Spritzenfüll- und Waschplatz einrichten. Oder wenn sie am Feldrand nicht bloss auf einem halben, sondern auf einem drei Meter breiten Querstreifen entlang von Wegen und Strassen Gras stehen lassen.

Lüscher fährt mit seinem Traktor zum Kartoffelfeld und demonstriert anhand der 18 Meter breiten Spitze, was der breite Streifen mit Umweltschutz zu tun hat: weil sonst beim Start und beim Stopp Tropfen vom Pflanzenschutzmittel auf den befestigten Weg fallen und ins Gewässer ausgeschwemmt werden könnten. Für diese Massnahme wird Lüscher mit einem Franken pro Laufmeter entschädigt.

Geld zum Pröbeln

Geld erhält er auch, weil er künftig nur noch auf einem Teil der bisherigen Flächen Glyphosat einsetzen und somit auf weniger Feldern alles abbrennen wird, was grünt. Zu diesem Mittel hat Lüscher bisher gegriffen, weil er auf seinen Äckern seit ein paar Jahren keinen Pflug mehr einsetzt. So schütze er den Boden vor Erosion. Auf Versuchsflächen will er künftig mit einer neuen Maschine arbeiten: «Mit ihr kann ich über den Boden schaben und das Unkraut so wegputzen.»

Ob es sich bewährt, wird sich weisen. «Das Gute an dem Projekt ist, dass es mir die Freiheit lässt, zu pröbeln und bei Erfolg ganz umzustellen», sagt Lüscher. Der Bauer kann jedes Jahr neu entscheiden, welche Massnahme er auf welcher Fläche anwenden will – anders als bei anderen Direktzahlungsprogrammen, die an mehrjährige Verpflichtungen geknüpft sind und oft nur halbherzig befolgt werden.

Kampf dem Maiszünsler

Die grosse Revolution beinhaltet das Berner Pflanzenschutzprojekt nicht. Es motiviert zu relativ einfachen Anpassungen. Doch im Kampf gegen den Maiszünsler fanden die Autoren des Massnahmenkatalogs einen kreativen Ansatz: Sie schlagen vor, die Raupe, die die Maisstängel reihenweise zum Knicken bringen kann, mit Schlupfwespen zu bekämpfen.

Lüscher macht mit: Sobald sein Mais eine gewisse Höhe erreicht hat, wird er Drohnen über sein Feld fliegen und «parasitierte Eier» abwerfen lassen. «Diese gelangen dann in die Eier der Maiszünsler», erklärt Lüscher, der sich freute, wenn statt des Schädlings Wespen ausschlüpfen würden.

«Wir helfen Fakten schaffen»

Wie stark die Berner mit ihrem Projekt die Umwelt entlasten, wird sich weisen: Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet, die Auswirkungen des Herbizidverzichts werden im Ballmoosbach bei Zuzwil und im Chrümmlisbach bei Bätterkinden gemessen.

«Wir helfen mit, Fakten zu erarbeiten», sagt Lüscher im Namen der Bauern aus Schalunen, Büren zum Hof und Limpach, die zwar noch nicht alle Massnahmen umsetzen, aber sich am Monitoring beteiligen.

Zudem hofft er, dass Forschung und Beratung künftig stärker auf neue Applikationstechniken fokussieren, damit Pflanzenschutzmittel nur dort wirken, wo sie sollen. (Berner Zeitung)